Мистерията на Ноевия ковчег: Учени откриха нова следа в Турция

Мистериозно образувание с форма на кораб близо до планината Арарат в Турция отново се озова във фокуса на вниманието на изследователите. Екип, изучаващ формацията Дурупинар, обяви откриването на подземни структури, които смятат за неестествени. Някои изследователи предполагат, че там може да са погребани останките на Ноевия ковчег, но няма научно потвърждение на тази теория.

Нова следа в търсенето на Ноевия ковчег

Независимият изследовател и основател на проекта „Сканиране на Ноевия ковчег“ Андрю Джоунс, който изучава тази област от почти три десетилетия, разказа пред „Дейли Мейл“ за резултатите от своите изследвания.

По време на ново радарно проучване през 2026 г. екипът използва система, способна да изследва земята на по-големи дълбочини от предишното оборудване. Сканирането разкри прави линии, граници на слоевете, пресичания под прав ъгъл и големи аномалии, които изследователите интерпретират като възможни кухини, коридори или тунели.

По-конкретно, изследователите предполагат, че пет забележими аномалии могат да образуват тунелна система с дължина приблизително 46 метра. Радарът е открил и слой с дебелина приблизително 4,9–6,1 метра, на около пет метра под повърхността, в който изследователите са идентифицирали три отделни части. Те сравняват това с библейското описание на Ковчега, който е имал три палуби.

Резултатите от радарното сканиране обаче не представляват изображения на действителни помещения или проходи. Оборудването записва как радарните вълни реагират на различни материали и граници под земята, така че естеството на всички открити аномалии остава да се определи чрез физическо изследване.

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Сондажите във формацията разкриха и слой, богат на органичен материал. Екипът планира да определи дали той може да съдържа дървесни остатъци и да изпрати подходящи органични проби за радиовъглероден анализ.

Според Джоунс екипът не е открил варовик или твърда скална основа във формацията по време на радарни проучвания и сондажи. Той смята, че това противоречи на теориите, че обектът е варовиков блок, естествено оформен като лодка, или скална основа, около която са се образували седименти.

Самият Джоунс е убеден, че Дурупинар може да съдържа останките от Ноевия ковчег, но признава, че получените данни са недостатъчни, за да се докаже окончателно това. Той нарече последните сканирания допълнително доказателство за съществуването на неестествени структури на това място, но не и окончателно потвърждение на библейската версия.

Изследователите откриха и керамика извън формацията, датираща от медно-желязната епоха. Тези находки могат да помогнат да се установи дали хората са живели в района или са го посещавали в древността. Самата керамика обаче не доказва, че формацията е Ноевият ковчег, нито пък свързва хората, които са оставили тези артефакти, с нея.

Формацията Дурупинар се намира на около 29 километра южно от планината Арарат. Според местните жители, необичайната ѝ форма става очевидна през 1948 г. след проливни дъждове и земетресения. Формацията е официално идентифицирана през 1959 г., когато капитан на турската армия Илхан Дурупинар забелязва очертанията ѝ, наподобяващи кораб, на въздушни снимки.

Тази формация е интригуваща със своята удължена форма и размер, които поддръжниците на хипотезата за Ковчега сравняват с библейското описание на кораба. Ранните изследвания съобщават, че са открили само почва и скали по време на проучвания и разкопки, заключавайки, че структурата има естествен геоложки произход. Повечето геолози все още подкрепят това обяснение.

Твърдението за възрастта на Ноевия ковчег от приблизително 4300 години също все още не е потвърдено чрез научно датиране. Както подчертава Джоунс, тази цифра произтича от предложената библейска хронология на Големия потоп и не представлява установената научна възраст на образуванието. Определянето на възрастта на органичния материал ще бъде възможно само след лабораторен анализ на пробите.