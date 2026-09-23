Лавров: Няма да правим пауза в нашата "специална военна операция" (ВИДЕО)

Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН. „Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

Russia's Foreign Minister Lavrov:



We are not going to have a pause on our "special military operation." pic.twitter.com/TKb2I8lM6T — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

По-рано днес руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс. Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

Министерството посочи, че Лавров е подчертал необходимостта от възстновяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Вчера в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".

Призив за спиране на войната

Същевременно 51 държави-членки на ООН призоваха Русия да спре войната. Те припомниха, че още през март 2025 г. Украйна се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, и призоваха Русия да направи същото. Призивът от името на лидерите на 51 държави-членки на ООН в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк беше отправен от министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха.

„От март 2025 г. Украйна е съгласна на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, които ще доведат до мир. Настоятелно призоваваме Русия да осигури незабавно, безопасно и безусловно връщане в Украйна на всички задържани и насилствено преместени или депортирани украински граждани, включително деца, както и пълното връщане на всички военнопленници и всички интернирани лица като важни мерки за укрепване на доверието. Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да прекрати агресията, да се съгласи на прекратяване на огъня и да участва конструктивно в преговорите за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право“, заяви Сибиха.