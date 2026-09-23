Кабинетът "Радев":

От 1 октомври: Румъния маха таксите за преминаване по ключовите мостове над Дунав

23 септември 2026, 19:50 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Областна администрация Русе
От 1 октомври: Румъния маха таксите за преминаване по ключовите мостове над Дунав

Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година, съобщи министърът на транспорта и отбраната на страната Раду Мируца. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България; моста при Фетещ на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Ваду Ой, свързващ областите Мунтения и Добруджа.

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Целта е да се облекчи трафикът, да се стимулира икономическата активност в трансграничните региони и да се намали административната и финансова тежест както за гражданите, така и за бизнеса, посочва Раду Мируца, цитиран от БТА.

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Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди, коментират местните медии и допълват, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния.

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Таксите за мостовете ще бъдат премахнати чрез въвеждането на системата TollRo – проект, включен в Националния план за възстановяване и устойчивост. "Новият закон премахва таксите за мостовете и прилага прост принцип за тежкотоварния трафик: собствениците на камиони плащат пътни такси въз основа на изминатото разстояние и степента на замърсяване на превозното средство. С други думи, използва се същата система, каквато има в 24 други държави от ЕС. Това е един от онези редки случаи в Румъния, когато въвеждането на нова система за таксуване не води до запазване на старата такса, както сме свикнали. Този път таксата за моста отпада“, обясни Раду Мируца.

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Румъния такси Дунав мост река Дунав
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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