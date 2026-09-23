Афганистан отказа работна ръка на Русия

Преговорите между Москва и Кабул за приемането на афганистански трудови мигранти в Русия са стигнали до задънена улица, според Замир Кабулов, специалният представител на руския президент. „Имаше консултации, но това е много сложен въпрос. Досега няма напредък и честно казано, не виждам такъв“, каза Кабулов пред „Известия“. Той добави, че този въпрос е до голяма степен в компетенциите на миграционните власти и правоприлагащите органи, и в по-малка степен на Министерството на външните работи, което се занимава с него напоследък.

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Без срокове

Афганистанският посланик Хасан Гул Хасан също отказа да посочи срокове за пристигането на афганистанските работници в Русия. „Ще се опитаме да гарантираме, че тази възможност ще се появи възможно най-скоро. Процесът е в ход“, каза Хасан, без да предоставя повече подробности. Кабулов обяви преговори относно афганистанските мигранти през март. През май афганистанският министър на търговията Нуридин Азизи заяви, че както Москва, така и Кабул са заинтересовани от подобно сътрудничество. По това време той уточни, че единствената пречка за изпращането на мигранти остава езиковата бариера, но съвместната комисия вече работи по преодоляването ѝ.

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Възможността за привличане на афганистански работници се обсъжда на фона на нарастващия недостиг на работна ръка в Русия. Според Висшето училище по икономика, икономиката изпитва недостиг от 2,6 милиона работници. До 2030 г., според прогнозите на Министерството на труда, недостигът може да надхвърли 3,1 милиона. Досега няма официално съобщение относно броя на мигрантите от Афганистан, които биха могли да пристигнат в страната. През 2025 г. приблизително 100 афганистанци са работили в Москва, Санкт Петербург и Татарстан като бояджии, заварчици и електротехници.

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Споразумение

В същото време ръководителят на Руския бизнес център в Афганистан Рустам Хабибулин обяви споразумение за изпращане на още приблизително 1000 работници в Русия. Планирано е те да бъдат наети в селското стопанство и възстановяването на инфраструктурата в Чечня, Дагестан, Краснодарски край, както и в окупираните части на Донецка и Луганска области на Украйна.

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Миналата година Русия премахна талибаните, управляващата групировка в Афганистан, от списъка си с терористични организации и впоследствие стана първата и единствена държава, която официално призна ислямското емирство. След това Москва обяви „значителни перспективи“ за сътрудничество „с акцент върху проекти в енергетиката, транспорта, селското стопанство и инфраструктурата“.

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