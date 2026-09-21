Учените най-накрая разгадаха мистерията с 364-дневната година

Изследователи от университета в Тел Авив предложиха обяснение за мистерията на 364-дневния календар на общността в Кумран. Те вярват, че той наистина е бил използван, но по-късно е бил премахнат поради несъответствието му със сезоните. Изданието ScienceDaily пише за това.

Мистерията с 364-дневна година

Изследователите предполагат, че календарът е бил важна част от живота на кумранската общност през втори век пр.н.е. Той се е различавал от календара, използван от религиозните водачи в Йерусалим.

Уникалната характеристика на системата била, че годината се състояла от 364 дни или точно 52 седмици. Това гарантирало, че всички религиозни празници се падали в един и същи ден от седмицата всяка година.

За общността това е имало не само практическо, но и религиозно значение. Членовете ѝ са вярвали, че редът на свещените дати е установен от Бог при сътворението на света и следователно хората не трябва да го променят.

Това е довело до конфликт с религиозните власти на Йерусалим, които използваха различен календар. Възможно е въпросът с календара да е бил една от причините за изолацията на кумранската общност.

Придържането към 364-дневната година е било свързано със сериозен проблем. Слънчевата година трае приблизително 365,24 дни, така че календарът е изоставал с приблизително 1,24 дни всяка година. За 20 години разликата е можело да достигне почти четири седмици.

Поради това празниците постепенно са започнали да се изместват спрямо естествените сезони. Например, празник, свързан с пролетта, може десетилетия по-късно да се падне през зимата или есента. За общност, чиито религиозни обреди били свързани със земеделието и реколтата, това създавало практически трудности.

Преди това изследователите предполагаха, че общността просто е добавяла дни или седмици, за да се справи с това несъответствие. Друга теория предполага, че 364-дневният календар е бил просто религиозен идеал.

Професор Ешбал Ратзон от университета в Тел Авив предлага трето обяснение. Според нейната реконструкция, общността може първоначално да е използвала този календар, но по-късно да го е изоставила поради астрономическата му неточност. Значението на календара се доказва и от броя на съответните текстове в Кумран. Там са открити близо 20 свитъка, посветени на календара и астрономията.

В частност, Книгата на юбилеите критикува лунния календар и представя 364-дневната система като оригиналния календар, който Моисей е получил на планината Синай.

Според Ратзон, последвалите политически промени също може да са повлияли на отношението на общността към календара. По време на управлението на Александър Яней отношенията ѝ с Хасмонейската династия се променят, което може да е улеснило прехода към календара, използван в Йерусалимския храм.

В същото време, 364-дневният календар може да е останал важен религиозен символ дори след като практическата му употреба е престанала. Това, според изследователя, обяснява защо той заема толкова важно място в свитъците от Мъртво море, но впоследствие изчезва от историческите записи.

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