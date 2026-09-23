26 години чакаха това откритие: Перперикон разкри нова тайна

"Най-сетне на Перперикон се появи чаканата от 26 години монументална каменна пластика. Открити са осквернени от християните статуи, които показват, че площадите и храмовете на Перперикон са били украсени със статуи", съобщи за Actualno.com археологът проф. Николай Овчаров, който ръководи мащабните археологически проучвания на Перперикон, които ще продължат до началото на октомври. Той ще представи находките сутринта на 24 септември на Перперикон.

Находките на Перперикон това лято

Това археологическо лято имаше доста открития на Перперикон. След единайсетия поред мавзолей-ротонда от римския период, а няколко дни по-късно археолозите попадат на изсечен в скалите масивен саркофаг. В света са известни едва пет подобни находки, пазени в най-големите музеи като на Ермитажа в Санкт-Петербург и Дъмбъртън Оукс във Вашингттон. ОЩЕ: "Най-сетне разкри тайните си": Ето какво крие новооткритият уникален саркофаг на Перперикон (СНИМКИ)

По-късно откриват уникален императорски личен печат, открит на Перперикон. Печатът свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II и създаването на Българската Патриаршия през 1235 г.

Една от последните находки е напълно запазено острие на късноримско копие от типа „хаста“ и два прекрасни екземпляра на най-важния инструмент на римския легионер – т. нар. „долабра“, в разновидности киркобрадва и киркочук. ОЩЕ: На Перперикон е открит уникален личен печат на една от най-известните дами в историята на Византийската империя (СНИМКИ)