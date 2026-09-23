Защо SpaceX създаде Starfall и какво може да се произвежда в Космоса?

SpaceX намери първия европейски клиент за Starfall, система, проектирана да връща до един тон товари от Космоса. Но колко реалистичен е планът за превръщането на орбитата в производствено съоръжение?

Базираната в Люксембург компания Space Cargo Unlimited подписа споразумение със SpaceX за мисията Starfall през 2028 г. Компанията ще бъде първият известен европейски клиент на системата. Самата Space Cargo потвърди, че планира да изстреля орбиталната си фабрика на Starfall, използвайки Starship, през 2028 г.

Какво е Starfall?

Това е алуминиева капсула, защитена от топлинен щит с ширина около три метра. Проектирана е за кратки товарни полети до орбита с последващо връщане на Земята. Първата демонстрационна мисия Starfall беше изстреляна от SpaceX на 23 юни 2026 г. с ракета Falcon 9.

Съгласно споразумението, Starfall ще помещава BentoBox, автономна платформа Space Cargo за експерименти и производство в условия на микрогравитация. Версията Starfall е проектирана за товари с тегло до един тон. Space Cargo съобщава, че води преговори с повече от сто клиенти и потенциални клиенти, около 40% от които работят в областта на биотехнологиите и други науки за живота.

„С настоящите ни системи летим с 200 килограма, но със Starship и Starfall ще преминем към тонове и тонове“, казва главният изпълнителен директор на Space Cargo Никола Гом, пише Ройтерс.

Какво осигурява микрогравитацията? Интересът към орбиталното производство се дължи на условията на микрогравитация. На Земята растежът на кристалите се влияе от конвекция, утаяване на частиците и плаваемост, докато в орбита тези ефекти са значително отслабени. НАСА посочва фармацевтичните кристали, полупроводниците, специализираното стъкло и оптичните влакна, както и биопечата, стволовите клетки и други технологии за тъканно инженерство сред обещаващите области.

Един от най-известните примери е базираната в Калифорния компания Varda Space. По време на първата си мисия W-1, компанията е отгледала кристали на метастабилна форма III на ритонавир – антивирусно лекарство, използвано за лечение на ХИВ, наред с други неща – в орбита и ги е върнала на Земята. До юли 2025 г. Varda е завършила три успешни мисии за връщане с капсула.

В същото време, проучването W-1 не показа, че микрогравитацията създава кристална форма на ритонавир, която не е налична на Земята: при използвания режим резултатът съвпада с контролните проби от земните изследвания. Това обаче не отменя потенциала на самата технология. Микрогравитацията потиска конвекционните токове и утаяването на частиците, позволявайки на кристалите да растат по-равномерно. При фармацевтичните продукти промяната на тяхната структура и морфология може да повлияе на разтворимостта, стабилността на лекарството и методите на неговото приложение.

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„Микрогравитацията ни предоставя фундаментално различна среда за производство на лекарства, които иначе не биха могли да бъдат произведени на Земята“, казва главният изпълнителен директор на Varda Уил Бруй, коментирайки сътрудничеството на компанията с United Therapeutics.

Практическите ползи от орбиталните експерименти бяха демонстрирани от американската компания Merck & Co., известна извън Съединените щати и Канада като MSD. Изследвания на кристали пембролизумаб на МКС дадоха на учените данни за структурата и размера на частиците, необходими за създаване на подкожна версия на лекарството. На 19 септември 2025 г. Американската агенция по храните и лекарствата одобри Keytruda Qlex, подкожна форма на пембролизумаб с берагиалуронидаза. Самото лекарство не се произвежда масово в Космоса: резултатите от орбиталните експерименти помогнаха за подобряване на производството му на Земята.

През 2024 г. експериментът Flawless Space Fibers-1 на МКС произведе 11,9 км ZBLAN влакна. На Земята разтягането им може да доведе до образуването на кристали, разсейвайки светлината и правейки влакното по-крехко. В условия на микрогравитация кристалите растат по-бавно, а по-слабата конвекция и утаяване на частиците позволяват повече време за производство на дълги влакна.

Според главния изпълнителен директор на Space Cargo, Николас Гома, първият BentoBox на Starfall е планиран да полети в първата търговска мисия на Starship. Space Cargo планира това за 2028 г., въпреки че самата SpaceX не е обявила публично датата на първия търговски полет на Starship.

Проблемът е, че Starship никога преди не е правил орбитален полет. SpaceX подготвя 14-ия си тест не по-рано от 22 септември 2026 г .: според плана ракетата трябва да влезе в земна орбита за първи път, да прекара там почти десет часа, да направи около шест оборота и да разположи спътници Starlink V3. Мисията е предмет на отделно одобрение от регулаторните органи. А разработването на ракетата вече е с години зад първоначалния график.

Space Cargo очаква Starfall да увеличи товароносимостта на BentoBox от сегашния му клас от около 100 кг до един тон. Но компанията няма да може да тества плана си за издръжливост поне две години.

Дотогава SpaceX все още не е доказала, че Starship е способен редовно да влиза в орбита, а Starfall е способен безопасно да връща големи партиди скъпи материали на Земята.