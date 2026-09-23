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Путин: Високата избирателна активност показва подкрепа за войната в Украйна

23 септември 2026, 19:33 часа 660 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Путин: Високата избирателна активност показва подкрепа за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви в сряда, че високата избирателна активност на парламентарните избори през уикенда показва подкрепата на руснаците за въоръжените сили, които воюват в Украйна, както и за действията на властите в защита на националната сигурност. Изборите се проведоха между 18 и 20 септември. Путин ги определи като тест за обществената подкрепа за войната в Украйна, която продължава вече около четири години и половина, както и за заявената му решимост да продължи бойните действия до постигането на ключовите военни цели, пише Reuters.

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Почти окончателните резултати, обявени в понеделник, показаха, че управляващата партия „Единна Русия“, близка до Путин, запазва убедителното си мнозинство в Държавната дума. Вотът се проведе в строго контролираната политическа система на Русия, като до участие не бяха допуснати много от кандидатите, които се противопоставят на войната.

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност е достигнала 59,3%. Според държавната агенция ТАСС това е по-висок резултат в сравнение с активността на повечето от последните избори за Държавната дума. В първия си публичен коментар за резултатите Путин заяви, че високият брой гласували показва подкрепа за усилията на властта за укрепване на страната.

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В телевизионното си обръщение той се обърна директно и към руските военнослужещи на фронта, като заяви, че вотът е „за тях“ и че хората вярват в тях, в победата и в тяхната смелост и героизъм.

Според почти окончателните резултати „Единна Русия“ ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума – близо 80% от депутатските мандати. Партията е получила над 57% от гласовете, което ѝ осигурява рекорден брой места в парламента.

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Владимир Путин война Украйна избори русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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