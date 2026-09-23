Най-мощното Ел Ниньо през последните 1000 години счупи температурни рекорди много преди пика си

Изследователи установиха, че настоящото явление Ел Ниньо, което доминира в Тихия океан, е счупило температурни рекорди още преди да достигне своя пик.

Ел Ниньо и температурните рекорди

Учените следят отблизо Тихия океан през последните няколко месеца, който в момента преживява невероятно мощното Ел Ниньо. Последните данни показват, че температурата на повърхността на океана в епицентъра на явлението вече е с 3,05 °C по-висока от средната за периода 1991-2020 г. Тази цифра вече е надминала рекорда от 3,02 °C, регистриран през ноември 2015 г., пише Daily Mail.

Според климатолога Зик Хаусфадър, всички индикации сочат, че настоящото Ел Ниньо вероятно ще бъде най-силното от поне 1000 години, като се очаква пиковите температури да достигнат 4,1°C през ноември и декември. Това е особено тревожно, като се има предвид колко рано бяха счупени температурните рекорди тази година.

Трябва да се отбележи, че Ел Ниньо обикновено достига своя връх през зимните месеци, най-често през ноември или декември. Освен това, всяко силно Ел Ниньо, регистрирано в историята, е продължавало да се усилва след средата на септември и има всички основания да се смята, че настоящото събитие няма да бъде изключение.

Професор Адам Скайф, ръководител на отдела за дългосрочно прогнозиране в Метеорологичната служба, заяви, че той и колегите му от месеци предупреждават, че настоящото Ел Ниньо в Тихия океан вероятно ще бъде безпрецедентно събитие. Фактът, че то вече е счупило предишни рекорди – и дори преди да достигне пика си по-късно тази година – е доказателство за невероятния мащаб на явлението.

Ел Ниньо е естествено климатично явление в Тихия океан, което влияе на времето по целия свят и води до временно повишаване на глобалните температури. Наблюденията показват, че настоящото явление е започнало да се формира в океана през юни и сега изглежда се развива с безпрецедентна скорост. Очаква се ефектите от Ел Ниньо вероятно да продължат и през следващата година.

Това се случва след лято, което беляза счупване на температурни рекорди по целия свят. Последните данни от Службата за изменение на климата „Коперник“ показват, че август 2026 г. е бил най-топлият август в историята, като средната глобална температура за първите осем месеца на годината вече е била с 1,22°C над средната за базовата стойност.

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Междувременно учените съобщават, че се очаква екстремните условия да продължат до февруари 2027 г. Прогнозите на моделите показват, че има 100% вероятност светът да остане под влиянието на Ел Ниньо до февруари месец следващата година. Според Метеорологичната служба на Обединеното кралство, Ел Ниньо вероятно ще направи есента и началото на зимата по-студени, по-влажни и по-бурни.

Според генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Ел Ниньо набира сила в Тихия океан буквално пред очите на учените, а прогнозите ясно показват, че Земята се превръща в непозната територия.

Наблюденията показват, че температурите на морската повърхност се повишават, както и глобалните температури на въздуха, което означава, че планетата буквално е в опасна зона за екстремни метеорологични условия.