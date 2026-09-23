Войната в Украйна:

Путин иска да провокира НАТО: Зам.-върховният главнокомандващ в Европа

23 септември 2026, 14:53 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин иска да провокира НАТО: Зам.-върховният главнокомандващ в Европа

С проточването на войната в Украйна, Владимир Путин става все по-склонен към риск и все по-опасен. Това заяви заместник-върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа (SACEUR) — британският главен маршал от авиацията сър Джон Стрингър на конференцията по сигурността в Талин, Естония. 

Тъй като войната в Украйна се затяга и струва все по-скъпо на Русия, Путин търси нови начини да разклати Запада. Целта му е да внесе разкол сред съюзниците и иска да провокира Алианса на "прекомерна реакция", каза той. При тези обстоятелства НАТО трябва да се подготви да реагира предпазливо и премерено, посочи той. Москва разчита Алиансът да реагира остро и импулсивно на провокация, за да може Кремъл след това да използва това за вътрешна пропаганда и за засилване на разделението между отделните членки.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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