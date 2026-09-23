Учени с пробив в овладяването на тежко състояние при бременни

Учени започнаха тестване на експериментално лекарство при бременни жени с тежка прееклампсия. Изследователите се надяват, че това ще помогне за намаляване на нивата на вещество, свързано с това усложнение, и ще позволи безопасно удължаване на бременността. В проучването участват 60 жени от Австралия. В момента учените тестват безопасността на лекарството и избират подходящата доза.

РНК интерференция

Лекарството действа, използвайки технология за РНК интерференция. То е предназначено да намали производството на sFlt1 протеина от плацентата. При прееклампсия този протеин става прекомерен: може да наруши функцията на кръвоносните съдове, да допринесе за високо кръвно налягане и да причини увреждане на органите.

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Прееклампсията се среща при приблизително 3-8% от бременностите в световен мащаб. В тежки случаи лекарите често са принудени да предизвикат раждане, тъй като заболяването може да бъде окончателно спряно само чрез отстраняване на плацентата. Следователно лекарите са изправени пред труден избор: да продължат бременността, рискувайки майката, или да родят бебето преждевременно, съобщи изданието "Гласная".

Ако новото лекарство се окаже безопасно, то би могло да спечели на лекарите повече време. Дори няколко допълнителни дни бременност могат да бъдат важни за развитието на бебето.

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„Всеки допълнителен ден, в който бебето може безопасно да остане в утробата, може значително да повлияе на бъдещето му“, обясни Никола Юен, главен медицински директор в Кралската женска болница.

Преди да бъде тествано при бременни жени, лекарството е изследвано при примати: намаляването на нивата на sFlt1 подобрява признаците на прееклампсия за две до три седмици. След това е тествано при здрави, небременни жени.

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