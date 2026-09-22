Археолози откриха нови доказателства за управлението на първата жена фараон в Древен Египет

Учените потвърдиха съществуващата хипотеза, че първата жена фараон е управлявала Древен Египет 1000 години по-рано, отколкото се смяташе досега.

Първата жена фараон, управлявала Древен Египет

Много египтолози смятат, че първата жена фараон на Древен Египет е била Нефрусебек или Себекнеферу от 12-та династия, която е управлявала страната преди почти 4000 години (приблизително 1798-1794 г. пр.н.е.). Но авторите на ново проучване, публикувано в списанието Prague Egyptological Studies, смятат друго. Учени са открили доказателства, че първата жена фараон е управлявала Египет 1000 години по-рано, пише ScienceAlert.

Серех е специален хералдически символ на Древен Египет, който е съдържал името на фараона. По време на изследването египтолозите са изучавали серехите върху глинени тапи, използвани за запечатване на керамични съдове, открити преди 80 години в некропола Сакара. В резултат на това те са открили името, считано за това на първия владетел на Древен Египет - Мернейт или Меретнейт. Заслужава да се отбележи, че гробницата на Мернейт се намира в некропола Абидос.

Отдавна се предполага, че Мернейт може да е била първата жена фараон. Тя е била член на Първата династия на древен Египет (3218–2900 г. пр.н.е.). Авторите на изследването смятат, че новите доказателства подкрепят тази хипотеза.

Учените отбелязват, че вече има много доказателства, сочещи, че тази жена наистина е била първият пълноправен владетел на Древен Египет.

Например, гробницата на Мернейт, съдейки по многобройните ѝ атрибути, очевидно е място на погребение на владетел. Нейното име е издълбано и върху погребална каменна стела. Такива стели са били издигани само за фараони.

Авторите на изследването смятат, че политическата кариера на Мернейт, която вероятно обхваща поне 30 години управление под една или друга форма, е започнала с това, че е била съвладетел на Египет. Първоначално тя е управлявала заедно с баща си, третия фараон на Древен Египет, на име Йер.

След това Мернейт станала фараон и управлявала страната, докато синът ѝ Дан, петият фараон на Египет, навършил пълнолетие. В гробницата на Дан е намерен списък с предци, където Мернейт е посочена като „майка на фараона“.

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Междувременно ново проучване на учени сложи край на спора относно възрастта на известния храм в Карнак, все още неразгадана мистерия на Древен Египет. Река Нил, по-специално анализът на седиментни скали, взети от околностите на Карнак, помогна за определянето на възрастта му. Международна група археолози публикува резултатите от изследването в списанието Antiquity.

Според Кристиан Струт, археолог от Университета в Саутхемптън и съавтор на изследването, най-ранните години на Карнак вероятно датират от Старото царство на Египет, около 2591–2152 г. пр.н.е. Учените датирали ядките, като изучавали химичния състав на седимента. Използвайки новите данни, изследователите определили как Нил е променил околния пейзаж и е повлиял на изграждането на Карнак. Най-ранното строителство на Карнак се е състояло на остров на високо място между канали, разположени на източния и западния бряг на Нил.

Екипът от изследователи установи, че около 2520 г. пр.н.е. седиментният състав,бързото течение на Нил и редовните наводнения са направили постоянното заселване там практически невъзможно. Въпреки това, тъй като речното корито се е разделяло през следващите поколения, за храмовия комплекс се е освободила повече земя. Керамичните фрагменти са в съответствие с тази теория, като най-старите екземпляри датират между 2305 и 1980 г. пр.н.е.