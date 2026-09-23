Шефовете не искат да прочетат това: 3 грешни мита за работата от вкъщи, които да запомните

Работата от вкъщи или от разстояние не е ново явление. Мнозина обаче се сблъскаха с работата от разстояние за първи път през 2020 г. заради пандемията от Covid-19. Оттогава насам мениджъри и изпълнителни директори уверено – и гръмогласно – твърдят, че дистанционната работа е непродуктивна и се отразява зле на духа на служителите. Проучванията обаче невинаги потвърждават това мнение.

Разбира се, работата от вкъщи не е изцяло с положителен ефект. Проучване от 2026 г., публикувано в списание "Science" от изследователи от Харвардския университет, действително стига до заключението, че работата от разстояние "значително засилва изолацията и влошава психичното здраве, особено при хората, живеещи сами". Въпреки това е важно да се разгледат няколко често срещани мита за работата от вкъщи, за да се види какво казват по въпроса публикуваните изследвания, пише "Popular Science".

Хибридната работа намалява производителността

Снимка: Envato

Съществува широко разпространено схващане, че служителите, работещи дистанционно, се отпускат и работят по-малко усърдно, което води до спад в производителността. Тази идея е особено популярна сред мениджърите, но дали се основава на реални данни? Или е просто субективно усещане?

Едно често цитирано проучване от 2015 г., публикувано в "Quarterly Journal of Economics" от изследователи от Станфордския университет, илюстрира това ясно. В него се разглежда експеримент в компанията CTrip (днес известна като Trip.com), при който 249 служители на кол-център са разпределени на случаен принцип да работят или от вкъщи, или в офиса. Резултатите показват, че дистанционните служители са постигнали по-добри резултати от тези, които са продължили да ходят в офиса. "Работата от вкъщи доведе до 13% увеличение на ефективността, като около 9% от този ръст се дължи на повече отработени минути в рамките на смяната (по-малко почивки и отсъствия поради болест), а 4% – на по-голям брой обаждания за единица време (благодарение на по-тихата работна среда)", се посочва в резюмето на статията.

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Струва си да се отбележи също, че половината от служителите, определени да работят от вкъщи, избират да се върнат в офиса – отчасти поради опасения, че могат да пропуснат възможности за повишение. Последващо проучване, включващо част от същите изследователи, обаче добавя допълнителен контекст. В проучване от 2024 г., публикувано в списание "Nature" от екип на Станфорд, е проведен шестмесечен експеримент с участието на 1612 служители от същата компания (Trip.com).

Снимка: Envato

"Резултатите са категорични: хибридната работа е печеливш подход и за трите страни – по отношение на производителността на служителите, ефективността на работата и задържането на кадрите", заявява в прессъобщение Николас Блум, изследовател, участвал и в двете проучвания. Прави впечатление, че в началото на експеримента мениджърите прогнозират спад в производителността, но впоследствие променят мнението си, след като се запознават с данните.

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Разбира се, може да се възрази, че примерът с кол-център в Китай не е непременно показателен за икономиката като цяло, а и е вярно, че много професии не са подходящи за дистанционна работа. Въпреки това, доклад на Бюрото по трудова статистика на САЩ от 2024 г., който прави преглед на множество проучвания от периода на пандемията, стига до заключението, че "резултатите показват наличие на положителна корелация между разрастването на дистанционната работа и растежа на съвкупната факторна производителност (TFP)".

Това обаче отново не доказва, че дистанционната работа води до по-висока производителност във всички случаи. Но най-малкото работата от разстояние невинаги е по-малко продуктивна – а изследванията сочат, че тя може да бъде и по-ефективна от ходенето в офиса.

Служителите с хибриден модел са по-нелоялни

Друго схващане, разпространено сред мениджърите, е, че дистанционната работа отслабва лоялността на служителите към техните компании. Проучванията по темата обаче рисуват по-сложна картина.

Споменатото по-рано изследване от 2024 г., публикувано в списание "Nature", показва точно обратното. В рамките на проучването текучеството сред дистанционно работещите служители е спаднало с една трета, като е важно да се отбележи, че това се отнася само за служителите, които не заемат ръководни длъжности (при мениджърите темповете на напускане остават непроменени, независимо дали работят дистанционно, или не).

Изследване от 2007 г., публикувано в "The Journal of Applied Psychology" от учени от Университета на Пенсилвания, установява, че дистанционната работа повишава лоялността на служителите. "Установихме, че работещите от разстояние съобщават за по-голямо удовлетворение от работата, по-слабо желание за напускане на компанията, по-малко стрес, по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и за по-високи оценки на представянето от страна на преките ръководители", споделя авторът Рави Гаджендран пред "Science Daily".

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Освен това принудителното връщане на служителите в офиса води до загуба на опитни кадри на високи позиции. Проучване от 2024 г., проведено от изследователи от Университета на Мичиган и Чикагския университет, установява, че програмите за връщане в офиса в компании като Microsoft, SpaceX и Apple са довели до значително текучество, което е особено вредно за бизнеса. "Резултатите ни показват, че политиките за връщане в офиса могат да доведат до отлив на опитни служители на високи позиции, което представлява потенциална заплаха за производителността, иновациите и конкурентоспособността на компанията като цяло", се посочва в заключението на доклада. Според проучването за тези опитни служители не е трудно да си намерят равностойна работа другаде.

Завръщането в офиса сплотява екипа

Снимка: Envato

Мениджърите често изтъкват, че завръщането в офиса е важно за сплотеността на екипа и морала на служителите. Проучванията обаче показват, че подобни изисквания имат обратния ефект.

Широко обсъждано изследване от 2023 г., проведено от учени от Университета в Питсбърг, сравнява данни за 137 компании от индекса S&P 500, въвели официални изисквания за завръщане в офиса. Изследователите използват оценките на служителите в платформата Glassdoor, за да преценят нивото на удовлетвореност и мотивация, като същевременно търсят евентуални финансови ползи от промяната. Изискванията за връщане на работното място водят до "значителен спад в оценките на служителите относно цялостното удовлетворение от работата, баланса между професионалния и личния живот, висшето ръководство и корпоративната култура", се посочва в доклада. Но поне приходите са се увеличили, нали? Не съвсем: "Фирмите със задължителни планове за връщане в офиса не отчитат съществени промени в рентабилността и пазарната си стойност", отбелязват авторите.

Проучване от 2026 г., публикувано в списание "Frontiers in Psychology" от изследователи от Университета на Тексас, обхваща 7704 служители в сферата на здравеопазването, като година по-късно е направена проверка кой е запазил работата си и кой - не. Служителите, работещи дистанционно, съобщават за по-високо ниво на благополучие и е по-малко вероятно да напуснат работата си. В доклада се посочва, че резултатите "предполагат, че дистанционната работа може да подпомогне благополучието и че именно благополучието, а не физическата близост, е ключов фактор за задържането на служителите".

Възможно е да съществуват и други нематериални ползи от работата в офис. Въпреки това, настоящите изследвания показват, че завръщането в офиса не води до краткосрочно повишаване на духа на служителите – напротив, ефектът е по-скоро обратен, пише "Popular Science".