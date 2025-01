Мистериозни тунели под "Света София" в Истанбул ще бъдат отворени за посетители

След петнадесет века подобният на лабиринт подземен сложен свят на "Света София" в Истанбул ще бъде отворен за посетители, съобщават турските медии.

Подземните структури на византийския архитектурен шедьовър включват тунели, мазета, коридори и трикамерна гробница, които работещите по реставрацията им описват като „подземни красавици“. След приключване на процеса на почистване и реставрация те ще бъдат представени на обществеността. Структурите около "Света София" са дълги около един километър и се очаква почистването да продължи една година.

The underground structures of Hagia Sophia, which have been neglected, are being cleaned and opened for visitationhttps://t.co/PFQGEzcr0j pic.twitter.com/srKW8HRTvH