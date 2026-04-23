След смъртоносна стрелба: Пирамидите в Мексико приемат посетители при засилена охрана

23 април 2026, 6:08 часа 448 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Древният археологически обект Теотиуакан в Мексико отново бе отворен при засилени мерки за сигурност и с по-малко туристи от обикновено, след като въоръжен мъж уби канадка и рани още 13 души при Пирамидата на Луната – необичайно нападение в района на голяма туристическа дестинация, съобщи Ройтерс. Стрелбата доведе до по-засилено внимание към мерките за сигурност в културните обекти на Мексико точно когато страната се готви да бъде домакин заедно със САЩ и Канада на Световното първенство по футбол. 

Обширният комплекс от пирамиди и храмове в Теотиуакан е една от най-популярните туристически атракции в страната, като миналата година е привлякъл 1,8 млн. посетители.

За подсилване на сигурността са разположени 40 служители на Националната гвардия, които се присъединиха към общинската полиция и полицията на град Мексико. Гвардейци с каски, камуфлажно облекло и бронежилетки патрулираха из обекта с въоръжени пикапи, с частично покрити лица. На петте входа на обекта са въведени основни проверки на чанти и раници.

"По указание на президента ще можем да разчитаме и на металотърсачи", каза директорът на института Омар Васкес и добави, че на всеки вход ще има повече полицаи.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Мексико Стрелба Пирамиди мерки за сигурност загинал турист
