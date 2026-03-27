Учени: Това вероятно е втори сфинкс под пясъците на пирамидите в Гиза

Италиански изследователи обявиха евентуалното откриване на друг Сфинкс под пясъците на платото на пирамидите в Гиза. Те казват, че нови радарни сканирания показват не само съществуването на втора статуя, но и мащабна подземна структура. Това се посочва в статия на Daily Mail.

Вероятността от откриването на втори сфинкс

Идеята за „двоен“ Сфинкс не се е появила от нищото. Учените обръщат внимание на така наречената Стела на съня, древен надпис между лапите на Великия Сфинкс, създаден преди повече от 3000 години. Вероятно тя изобразява две фигури на сфинкс, което може да показва съществуването на втори паметник.

Сканиране на оригиналния Сфинкс разкри и мрежа от шахти и камери под паметника, характеристики, които според него се отразяват под евентуална втора структура.

Италианският изследовател Филипо Бионди, който преди това е твърдял за наличието на подземни структури под Гиза, заявява, че геометричният анализ на местоположението на пирамидите и Сфинкса показва почти перфектна симетрия. Според него, ако се начертаят условни линии между ключови обекти, те показват точката, където може да се намира „огледалната“ структура.

Екип от изследователи смята, че древна стела показва, че в Египет са построени две статуи на сфинксове.

„Виждаме точно геометрично съвпадение — почти 100%. Това ни дава около 80% увереност в откритието“, отбелязва изследователят.

Предишни сканирания са заснели структура, която изглежда е огледало на Големия сфинкс. Изследователите смятат, че втори сфинкс е скрит под пясъка недалеч от тази емблематична структура.

Използвайки сателитен радар, който може да засече дори най-малките вибрации на земята, екипът откри аномалия под пясъчна ивица с височина над 30 метра. Предварителните данни показват наличието на вертикални шахти и проходи, подобни на вече регистрираните под известния Сфинкс.

Бионди също така предполага, че това не е просто втора статуя, а много по-голям обект.

„Под платото Гиза има нещо много мащабно. Откриваме признаци на подземна мегаструктура“, казва той.

Къде може да е втората скулптура?

Изследователите смятат, че откритата могила може да крие втората скулптура, тъй като първият Сфинкс е разположен в малка вдлъбнатина, докато новата структура, напротив, е издигната.

Същевременно учените подчертават, че въпреки обещаващите резултати от сканиранията, е твърде рано да се правят окончателни заключения. За потвърждаване на хипотезата са необходими теренни проучвания и разрешение от египетските власти за провеждане на разкопки.

Екипът вече е подготвил съответния проект и планира да го представи за официално одобрение. Ако хипотезата бъде потвърдена, това откритие би могло значително да промени разбирането за архитектурата и инженерството на Древен Египет.

