Мощен нов антибиотик се е крил пред очите на учените в продължение на десетилетия

Изследователи идентифицираха нов мощен антибиотик в значимо откритие, направено чрез преразглеждане на позната територия. Съединението пре-метиленомицин С лактон беше открито от екип от университета Уоруик във Великобритания и университета Монаш в Австралия. Въпреки че никога преди не е било забелязано, то произлиза от вид бактерии, които учените изучават от десетилетия. Потенциално би могло да помогне в борбата с бактерии, които стават все по-устойчиви на съвременните лечения – и всъщност е междинен химикал, който се създава по време на процеса на производство на друг антибиотик, метиленомицин А.

„Забележително е, че бактерията, която произвежда метиленомицин А и пре-метиленомицин С лактон – Streptomyces coelicolor – е моделен вид, произвеждащ антибиотик, който е обстойно изучаван от 50-те години на миналия век“, казва химикът Лона Алхалаф от университета Уоруик.

„Откриването на нов антибиотик в толкова познат организъм беше истинска изненада.“

Повече за голямото им откритие

В лабораторни тестове се оказа, че пре-метиленомицин С лактон е 100 пъти по-ефективен от метиленомицин А срещу Грам-положителни бактерии, видовете, които стават все по-умни в надхитряването на настоящите ни антибиотици.

Изследователите, стоящи зад откритието, решили да разгледат по-отблизо метиленомицин А, като модифицират гените, използвани в поточната линия на антибиотика, за да видят какво прави всяко от тях. Получените съединения, описани като биосинтетични междинни продукти, след това бяха тествани за антибиотична активност.

„Метиленомицин А е открит за първи път преди 50 години и въпреки че е синтезиран няколко пъти, никой не изглежда да е тествал синтетичните междинни продукти за антимикробна активност“, казва химикът Грег Чалис от Университета на Уоруик.

Екипът открил, че пре-метиленомицин С лактон е ефективен срещу бактериите, отговорни както за метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA), така и за ванкомицин-резистентен Enterococcus (VRE), две от инфекциите, които се оказват най-проблемни за съществуващите антибиотици.

Особено обещаващо е, че бактериите Enterococcus, изложени на пре-метиленомицин С лактон в продължение на 28 дни, не са станали резистентни към него, което предполага, че съединението може да остане ефективно в дългосрочен план.

Тъй като експертите са все по-загрижени за антибиотичната резистентност – която вече е причина за милиони смъртни случаи всяка година – необходимостта от нови и устойчиви лекарства за справяне с инфекциите е неотложна, тъй като бактериите продължават да еволюират.

След това се нуждаем от повече предклинични и лабораторни тестове за пре-метиленомицин С лактон, за да разберем напълно неговия потенциал като антибиотик – както в механизмите, чрез които действа, така и в патогенните цели, които удря.

Изследователите също така виждат потенциал в изследването на междинните продукти на други антибиотици, за да видят дали има още подобни съединения, които могат да бъдат открити.

„Това откритие предлага нова парадигма за откриване на антибиотици“, казва Чалис.

„Чрез идентифициране и тестване на междинни продукти в пътищата към разнообразни природни съединения, можем да открием мощни нови антибиотици с по-голяма устойчивост на резистентност, които ще ни помогнат в борбата срещу антимикробната резистентност.“