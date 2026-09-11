След 3200 години в пясъка на Египет: Нов артефакт разкрива пътя към легендарен изгубен град

В Северен Египет, изследователски екип от Министерството на туризма и антиките е открил уникални археологически останки от Новото царство. Артефакти и фрагменти от древен храм, открити в Тел Абу Сейфи, може да принадлежат на военния град Месена, който в продължение на векове е бил смятан за мит. Изданието Gizmodo пише за това.

Изследване на пътя на Хор

Тези исторически открития са резултат от многогодишен, мащабен проект за изучаване на Пътя на Хор. Този древен път е минавал по източните граници на Египет и е имал огромно военно и стратегическо значение.

„Настоящите открития потвърждават, че Тел Абу Сейфи е едно от основните места по Пътя на Хор“, се казва в изявление на министерството.

Град Месена е често споменаван в текстове от Новото царство, което е съществувало от 1570 до 1069 г. пр.н.е. Точното му местоположение обаче дълго време остава неизвестно, тъй като мащабни строителни проекти през римската епоха напълно унищожават значителна част от древните паметници.

По време на разкопки екипът от археолози откри останки от два каменни пътя, просторни складови помещения и сервизни помещения. Тези архитектурни елементи и административни артефакти са напълно съвместими със структурата на древните египетски храмове.

На мястото на разкопките са открити и фрагменти от пясъчник, носещи препратки към видния фараон Рамзес II, управлявал Египет от 1279 до 1213 г. пр.н.е. Друг важен каменен надпис описва реставрацията на статуя на Хор, който е изрично посочен в текста като владетел на град Месена.

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Въпреки убедителните археологически доказателства, египетските учени отбелязват необходимостта от по-нататъшни обширни изследвания. Засега експертите се надяват да продължат разкопките на мястото, за да намерят по-убедителни доказателства за своята историческа хипотеза.

„Екипът трябва да направи още изследвания, за да бъде абсолютно сигурен“, казва Хешам Хюсеин, ръководител на отдела по археология на Делтата и Синай.

Независими експерти също изразяват предпазливост относно окончателните заключения и очакват по-нататъшни открития. Например, археологът от Международния университет Тринити Джеймс Хофмайер предположи, че бъдещи открития на специфична керамика биха помогнали за потвърждаването на тази теория.

Междувременно стана ясно, че египетски археолози са започнали нова фаза от разкопки в некропола Сакара, разположен на около 40 километра югозападно от Кайро. Те откриха гробница на древен египетски чиновник, създадена преди приблизително 4700-4200 години по време на периода на Старото царство. Установено е, че гробницата съдържа фалшива врата за пътуване между света на мъртвите и живите, пише IFLScience.

Най-старият некропол на столицата на Старото царство, Мемфис, се намира в село Сакара в Египет. Некрополът съдържа няколко пирамиди от периода на древноегипетската история, известен като Старото царство. Най-известната сред тях е стъпаловидната пирамида на фараона Джосер. Некрополът съдържа и гробници на високопоставени служители, служили на различни фараони. Именно такава гробница египетски археолози откриха наскоро.