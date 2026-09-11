Най-безопасното място на планетата: Това е единствената държава, където можете да се скриете от края на света

Въпреки че нито една точка на Земята не гарантира абсолютна безопасност по време на глобална катастрофа, учените са определили Австралия като най-устойчивата страна за оцеляване на човечеството.

Австралия - най-безопасната страна в света

Немски учени проведоха обстоен анализ на научната литература за оцеляването на хората по време на глобални бедствия и определиха най-безопасните страни за убежище. Според това проучване Австралия има най-голям шанс за оцеляване при глобални кризи поради географската си изолация, продоволствената сигурност и развитата инфраструктура.Това се посочва в проучване, публикувано в научното списание „Глобални предизвикателства“.

Изследователите разделят всички глобални катастрофални рискове на три основни категории. Първата обхваща сценарии, включващи внезапно намаляване на слънчевата светлина. Те възникват от мащабни вулканични изригвания или облаци прах от удари на астероиди.

Втората категория се отнася до глобални загуби на инфраструктура, нарушаване на електрозахранването, транспорта и системите за производство на храни. Това се случва в резултат на мощни геомагнитни бури, кибератаки или използването на електромагнитни оръжия.

Третият вид заплаха са глобалните биологични опасности. Мащабните пандемии причиняват масови жертви и напълно парализират обществото.

Анализите показват, че няма място на планетата, което да е напълно имунизирано срещу всички видове глобални бедствия едновременно. Въпреки това, експертите най-често посочват Австралия като най-устойчивата страна на различни заплахи. Тази страна има редица критични предимства за оцеляване: намира се на голям остров, което позволява по-лесното му изолиране от външния свят; произвежда огромно количество хранителни продукти; притежава голям вътрешен индустриален и минен сектор; има относително стабилна демокрация.

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Въпреки тези силни страни, Австралия остава уязвима към определени заплахи. Тя разчита в голяма степен на международната търговия за непрекъснати доставки на гориво, лекарства и торове.

Освен Австралия, Нова Зеландия, Япония, Швейцария и Аржентина демонстрират високи нива на устойчивост на бедствия. Според ScienceAlert , тези структурно силни страни биха могли да служат като центрове за глобални усилия за възстановяване, способни да поберат световните хранителни резерви и семена.

Тези страни биха могли да се превърнат и в щабове за международно реагиране при бедствия. Учените обаче предупреждават, че дори такива добре защитени държави имат уязвимости.

„Всички споменати страни, с изключение на Швейцария, имат дълги брегови линии, които са изложени на риск да бъдат засегнати от цунами поради падане на космически обект“, отбелязват авторите на изследването.

Освен това, в повечето от тези страни има риск да бъдат засегнати от опустошителни последици от вулканични изригвания в Югоизточна Азия или Южна Америка. Всички те са зависими от световната търговия в голяма степен.

През 60-те години на миналия век австрийският физик изчисли точния ден на апокалипсиса поради глобалното пренаселване, но съвременните демографи омаловажиха мрачното му предсказание. В научния си труд, озаглавен въздействащо „Страшният съд: петък, 13 ноември 2026 г.“, фон Фьорстер отбелязва: „На този ден човешката популация ще се приближи до безкрайност, ако продължи да расте със същия темп, както през последните две хилядолетия.“