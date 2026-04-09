Нов проект с "музика от растения" подготвят в Балчик (ВИДЕО)

Нов проект с "музика от растения" подготвят в Университетската ботаническа градина – Балчик. Това каза Ваня Радева, главен специалист в градината пред БТА. Инициативата е част от усилията на обекта да се развива устойчиво, тъй като ботаническите градини към Софийски университет "Св. Климент Охридски" са на самоиздръжка. "Идеята е, привличайки туристи, да подпомагаме издръжката на градината, затова всяка година реализираме нови проекти", обясни Радева.

Акцент тази година е създаването на т.нар. "музикална градина", която ще бъде част от нов образователен маршрут в една от горските зони. Чрез специална апаратура ще се улавят сигналите на растенията, които ще се преобразуват в музика. Посетителите ще могат да я слушат чрез QR кодове, поставени до избрани растения.

"Всяко растение излъчва музика, която ние не чуваме естествено, но може да бъде уловена. Подбираме най-подходящите мелодии и ще ги направим достъпни за посетителите", посочи Радева. Такива "музициращи" растения ще има не само по образователния маршрут, но и на различни места из цялата градина – при дървета, храсти, иглолистни и сезонни цветя.

Подготовката на проекта вече е в ход, като се правят първоначални записи, но предстои закупуване на допълнителна апаратура. Очаква се посетителите да могат да слушат "музиката" на растенията още това лято. Още сега интерес предизвиква експериментът с най-стария кактус в експозиционната оранжерия, чиято "музика" вече е публикувана онлайн.

През изминалата година в градината е реализирано и мащабно обновяване на алпинеума. За два месеца е подменена изцяло растителността, като са засадени над 1300 нови растения. Част от тях са закупени по проект, а други са осигурени чрез международния обмен по Index Seminum между ботанически градини и научни институти.

Градината продължава да развива и своята образователна дейност с работилници и обучения за ученици, студенти и възрастни, като новият проект е още една стъпка към съчетаването на наука, образование и атрактивни преживявания за посетителите, допълни Радева.