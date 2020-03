ОставамВкъщи, за да пазарувам удобно онлайн

&

"Когато една врата се затваря, друга се отваря". Това е казал Александър Бел. Няма как да не се съгласим с изобретателя на телефона, особено във времена като днешните. Настоящата глобална обстановка определено затвори някои врати. И макар да не можем да отидем на театър, музей или шопинг, вратите към онлайн пространството винаги са широко отворени. Да вземем за пример онлайн магазина на VIVACOM, където можем да избираме мeжду страхотни предложения за смартфони, абонаментни планове на преференциални условия или лесно да подновим договора си. Да, без да се налага да чакаме на опашка или дори да напускаме комфорта на дома си. Дори е забавно! Представете си, че внезапно се сещаме, че имаме нужда от повече възможности за общуване – трябват ни мегабайти, минути, достъп до телевизионно съдържание и т.н. #ОставамВкъщи и да разцъкам онлайн магазина. Опциите, които той предлага, наистина са интуитивни и съобразени с личните предпочитания на всеки един от нас.Онлайн пазаруването определено е по-бързо, но това не го прави по-малко сигурно. Дори напротив! В случая правата ни са напълно гарантирани: в 14-дневен срок може да се откажем от подписан договор или направена заявка за избрана стока. Така няма да се притесняваме, ако променим решението си впоследствие като сме се спрели на нещо по-добро и подходящо за ежедневието ни. Възможности има и за тези от нас, които просто сме си харесали як смартфон или таблет, но не желаем да подписваме договор. А най-хубавото е, че ни очакват и подаръци – с всяка онлайн покупка, която включва мобилна услуга, получаваме карта памет, а при покупка на избрани смартфони – външна батерия. И всичко това ще бъде при нас със сигурно онлайн плащане и удобни опции за доставка. Онлайн пазаруването ни отваря и вратите на разнообразието, защото:- Целият достъпен каталог с продукти и услуги е пред очите ни; - Лесно променяме опциите, като първо обмисляме най-добрите варианти за самите себе си; - Можем да комбинираме – само продукти, продукти и услуги или само услуги, което ни изстрелва към приятната изненада на отстъпките; - Може да поръчате много неща наведнъж и те да дойдат бързичко наведнъж; - Плащанията са лесни и защитени, доставките – също;- И не на последно място – спестяваме време за всякакви други забавления в домашна обстановка, докато очакваме поръчката си. А и има страхотни подаръци . Ако посетим сайта на VIVACOM, ще се убедим лично колко е лесно да си доставим щастие, без да ставаме от дивана – между почивката от два филма например. И май като се замислим... онлайн винаги е повече. *** My VIVACOM Всички наши потребители на мобилни услуги ще могат да активират напълно безплатно до 20.04: ⬤ Допълнителни 10 000 MB на максимална скорост, с валидност 30 дни⬤ Всеки уикенд 2 000 MB на максимална скорост Пакетът може да се използва само през уикенда и неизразходваните MB се губят след изтичане на валидността. Тази опция ще е достъпна до 20.04.2020 г. ⬤ Всеки клиент платил месечната си фактура през мобилното приложение My VIVACOM или презаредил предплатена карта ще получи допълнителен пакет от 2 000MB на максимална скорост, който може да използва със своя услуга или да подари на близки и приятели Изтегли мобилното приложение My VIVACOM от Google PlayApp Store, за да се възползваш от нашите специални пакети.