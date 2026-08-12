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Загина 60-годишен велосипедист в Сливенско

12 август 2026, 10:25 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Загина 60-годишен велосипедист в Сливенско

Шейсетгодишен мъж е починал след катастрофа на пътя между сливенското село Николаево и град Кермен, съобщиха от полицията, цитирани от БТА. Произшествието е станало на 11 август, около 05:45 часа. Сигнал за мъж в безпомощно състояние на пътното платно е подаден на телефон 112. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили, че пострадалият е управлявал велосипед и е бил блъснат при пътно произшествие. Мъжът е откаран в болнично заведение в Сливен с опасност за живота. Въпреки оказаната медицинска помощ, по-късно той е починал. Още: Фатален изход: Камион уби велосипедист

След инцидента са предприети незабавни издирвателни действия. В резултат на работата криминалисти от участък “Запад“ към РУ-Сливен са задържали 30-годишен мъж, който по първоначални данни е причинил произшествието. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. През изминалите 24 часа в страната са станали 24 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали трима души, а 32-ма са пострадали, съобщава МВР на сайта си.  Още: Навлязъл в насрещното: Велосипедист загина на пътя

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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