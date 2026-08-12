Схема като с АМ "Хемус" - платено е, но нищо не е готово: МВР сезира главния прокурор за изчезнали милиони

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин, уточняват от пресцентъра на МВР.

Авансово плащане при "Борисов 3", но строителство няма, няма и обвиняеми

Авансовото плащане е извършено през 2020 година, когато на власт е третото правителство на Бойко Борисов, а към този момент строителство няма.

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Досъдебното производство е образувано през 2022 г., а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). По оперативен сигнал от ДАНС през същата година е образувана преписка в Софийска градска прокуратура (СГП).

"Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване" са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява пред и.д. главен прокурор Ваня Стефанова. Той се тревожи и от липсата на привлечени като обвиняеми. Ръководителят на силовото ведомство настоява изпълняващият функциите обвинител №1 "да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая".

Случай като схемата с АМ "Хемус"

Случаят, макар и различен, напомня страшно много на случилото се с автомагистрала "Хемус" - платени сериозни суми като аванси, след което тотална липса на прогрес по строителните дейности и изтеглени милиони в кеш с неясна посока. Освен това наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура Ивайло Занев беше отстранен: Къде са парите по "Хемусгейт" и каква е крупната схема: Говори отстраненият прокурор.

Снимка: БГНЕС

В случая с Е-79 между Монтана и Видин на преден план излиза фирмата "Нивел Строй", която е получила авансово 76 млн. лв. (макар да твърди, че е получила по-малка сума, без да уточнява каква). Преводът е направен през септември 2020 г., като поставената задача е рехабилитация на отсечка с дължина около 15 километра от пътя между селата Ружинци и Белотинци: "Независимият" служебен кабинет върна фирмите на ГЕРБ в пътното строителство (СНИМКИ).

Отново става дума за т.нар. "инхаус" процедура, при която "Автомагистрали", водеща се като строител, превъзлага дейностите на частна фирма заради липса на достатъчно капацитет.

"Нивел Строй" на свой ред сключва договор с дружеството "Хърсев Ко КДА" на покойния финансист Емил Хърсев, като част от парите са предоставени за доверително управление. По информация на Mediapool - в рамките на месец след това около 26 млн. лв. са били изтеглени в брой на каса. От "Нивел Строй" са казали пред изданието, че нямат информация за такова теглене. Признават обаче, че са доверили част от средствата на "Хърсев Ко КДА", докато от "Хърсев Ко КДА" твърдят, че изобщо не са получавали такива пари по договор за доверително управление.

Интересното е, че и тук делото в СГП първоначално поема Ивайло Занев - отстраненият наблюдаващ прокурор в сагата с АМ "Хемус". Миналата година обаче той е преместен от отдела за икономически престъпления в административния отдел. Това съвпада с встъпването в длъжност на Емилия Русинова като временен ръководител на Софийска градска прокуратура. Бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев изнесе данни, че Русинова е пътувала извън страната заедно с брокера на влияние в съдебната власт Петьо Петров - Еврото. През юли тази година обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува единодушно против искането на министъра на правосъдието Николай Найденов (от кабинета "Радев") за временното ѝ отстраняване от върха на СГП: След като ВСС отказа да отстрани Русинова: Правосъдният министър вижда връзка с "Хемусгейт".

Снимка на АМ "Хемус", МРРБ

Любопитни имена

По данни от Търговския регистър - едноличен собственик на "Нивел Строй" е Велко Руйков, който е бил съдружник във фирмата "Констрол" ООД заедно с Мартин Манолов. Манолов е член на Съвета на директорите на "Новита холдинг груп" – дружество, създадено през 2002 г., в което четири години по-късно като официален собственик се вписва Христофорос Аманатидис, известен с прякора Таки.

"Хърсев КО КДА" е първият собственик на "Новита холдинг". "Хърсев КО КДА" притежава дялове и във фирмите, стоящи зад дружеството "Тир Паркинг Русе", което изгради буферния паркинг за камиони при "Дунав мост". Този обект също бе засегнат от множество скандали: Кметът отвърна на критиките и обясни защо Русе трябва да купи паркинга за тирове.