Младото поколение на България: Почти всички са онлайн, една трета работят

Младите хора на възраст 15 - 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14% от цялото население на страната. Една трета от тях работят, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., публикувани по повод днешния Международен ден на младежта. Тази година в световен мащаб денят се чества под мотото "Различнa среда, общи стремежи".

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Най-голям дял заемат младежите на 15 -19 г. – 37 на сто, следвани от тези на 20 - 24 г. – 32,4 на сто, и 25 - 29 г. – 30,6 на сто.

Коефициентът на заетост при младежите е 34,3%.

98,2 на сто от младежите на възраст 16 - 24 г. използват интернет ежедневнo или веднъж седмично, сочат още данните на НСИ.