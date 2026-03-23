Откриха непознати видове диви животни (СНИМКИ)

Актуално проучване разкри голямо биоразнообразие в карстовите екосистеми на провинция Батамбанг в западна Камбоджа, предаде Синхуа. Изследвани са над 60 пещери в десет варовикови хълма, като учените описват района като истинска съкровищница от уникални и често ендемични животински видове, допълва агенцията.

Екипът учени, работещ в рамките на програмата „Фауна и флора-Камбоджа“ съвместно с Министерството на околната среда, е идентифицирал редица неизвестни за науката животни. Сред тях са три нови вида гекони, два вида миниатюрни охлюви и две многоножки. Допълнително се работи по описанието на още три гекона и непознат вид пепелянка. Много от тези организми са открити единствено в конкретни пещери, което подчертава високата степен на ендемизъм в изследвания ареал.

Joint Press Release: "Secrets of the Karst: New Species and Rare Wildlife Discovered in Cambodia's Karst Caves"

Проучването потвърждава и присъствието на редки и застрашени видове като явански панголин, сребрист лангур, дългоопашат макак и зелен паун, което показва глобалното значение на района за опазването на биоразнообразието.

Карстовите ландшафти, формирани от варовикови хълмове, пещери и подземни водни системи, са сред най-богатите, но и най-слабо проучени екосистеми на Земята. Освен природна стойност, те имат и културно, духовно и икономическо значение за местните общности и развиващия се екотуризъм, пише още Синхуа.

Експертите обаче предупреждават за нарастващи заплахи – като разработването на кариери, незаконната сеч, пожарите, лова и неконтролирания туризъм. Според изследователите без устойчиво управление много видове могат да изчезнат, преди изобщо да бъдат напълно изучени, което прави опазването на тези уникални екосистеми спешен приоритет, пише БТА.

