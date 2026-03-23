Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

23 март 2026, 21:12 часа
Откриха непознати видове диви животни (СНИМКИ)

Актуално проучване разкри голямо биоразнообразие в карстовите екосистеми на провинция Батамбанг в западна Камбоджа, предаде Синхуа. Изследвани са над 60 пещери в десет варовикови хълма, като учените описват района като истинска съкровищница от уникални и често ендемични животински видове, допълва агенцията.

Екипът учени, работещ в рамките на програмата „Фауна и флора-Камбоджа“ съвместно с Министерството на околната среда, е идентифицирал редица неизвестни за науката животни. Сред тях са три нови вида гекони, два вида миниатюрни охлюви и две многоножки. Допълнително се работи по описанието на още три гекона и непознат вид пепелянка. Много от тези организми са открити единствено в конкретни пещери, което подчертава високата степен на ендемизъм в изследвания ареал.

Проучването потвърждава и присъствието на редки и застрашени видове като явански панголин, сребрист лангур, дългоопашат макак и зелен паун, което показва глобалното значение на района за опазването на биоразнообразието.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Карстовите ландшафти, формирани от варовикови хълмове, пещери и подземни водни системи, са сред най-богатите, но и най-слабо проучени екосистеми на Земята. Освен природна стойност, те имат и културно, духовно и икономическо значение за местните общности и развиващия се екотуризъм, пише още Синхуа.

Експертите обаче предупреждават за нарастващи заплахи – като разработването на кариери, незаконната сеч, пожарите, лова и неконтролирания туризъм. Според изследователите без устойчиво управление много видове могат да изчезнат, преди изобщо да бъдат напълно изучени, което прави опазването на тези уникални екосистеми спешен приоритет, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес