По-близо до края: С колко преместиха "Часовника на Страшния съд"

На 27 януари 2026 г. Бюлетинът на атомните учени премести "Часовника на Страшния съд" напред, спирайки го на 85 секунди до полунощ, сигнализирайки за заплахата от глобална катастрофа. Учените изброиха няколко фактора, които биха могли да доведат до негативен сценарий. Трудно спечелените глобални споразумения се разпадат, ускорявайки конкуренцията между велики сили, в която победителят взема всичко, и подкопавайки международното сътрудничество, необходимо за намаляване на екзистенциалните рискове, пише Interesting Engineering.

Сред основните причини за преместването на "Часовника на Страшния съд" напред, членовете на асоциацията посочиха руско-украинската война, конфликта между Индия и Пакистан от май миналата година и израелските и американските удари срещу Иран миналото лято. Разработването на технологии за изкуствен интелект и изменението на климата също са идентифицирани като фактори, допринасящи за прогнозираното бедствие.

В момента не може да се изключи потенциалното избухване на световна война, тъй като много държави са в конфликт по различни въпроси. Най-видният от тях е конфликтът между Израел и Газа, който се утежнява от опитите на САЩ да атакуват Иран.

От друга страна, руско-украинската война не показва признаци за скорошен край. НАТО, известният алианс на западните държави, също преживява бурни времена на фона на опитите на президента Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия.

Бързият растеж на технологиите за изкуствен интелект оказа отрицателно въздействие върху климата и човечеството, макар и косвено. Центровете за данни се изграждат с бързи темпове, за да отговорят на нарастващите нужди от ресурси на изкуствения интелект, излагайки на риск природните местообитания.

Членът на бюлетина Стив Фетър заяви, че възходът на „нерегулираните инструменти с изкуствен интелект“ представлява сериозна заплаха за оцеляването на човечеството в наше време. Той изрази загриженост, че фалшиви изображения и видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект, се използват за промяна на обществените възприятия и провокиране на вълнения, което води до насилствени последици.

„С помощта на подобни видеоклипове човек може да се опита да убеди хората, че са се случили събития, които всъщност не са се случили: например, че някъде има бунтове или военни действия, които са фалшиви“, казва той.

Групата посочи и нарастващите суши, горещи вълни и наводнения, свързани с глобалното затопляне, както и това, което тя определи като липса на смислени международни действия за справяне с кризата. По-специално, тя критикува политиките на Доналд Тръмп, насочени към разширяване на използването на изкопаеми горива и ограничаване на растежа на възобновяемата енергия.

Бюлетинът на атомните учени е основан през 1945 г. от Алберт Айнщайн, Робърт Опенхаймер и изследователи от Чикагския университет, които са изиграли ключова роля в разработването на първите атомни оръжия по време на проекта „Манхатън“. Две години по-късно групата въвежда Часовника на Страшния съд като символичен начин за съобщаване на технологичните заплахи за човечеството и планетата. Първоначално часовникът се фокусира предимно върху рисковете, породени от ядрените оръжия.

Позицията на минутната стрелка на часовника има за цел да покаже колко близо е човечеството до самоунищожение, причинено от неконтролирания научно-технически прогрес.

През последните години часовникът тиктака все по-близо до полунощ: от 90 секунди до полунощ през 2023 г. до 89 секунди до полунощ миналата година.

Бюлетинът също така посочва биологични заплахи като коронавирус и птичи грип, както и официалния отговор на тях, като фактори за преместване на часовника напред.

