Учени: Човешкият пенис е еволюирал по 2 основни причини

23 януари 2026, 21:35 часа 402 прочитания 2 коментара
"Размерът има значение" звучи като клише от таблоидите, но за еволюционните биолози размерът на човешкия пенис е истинска загадка. В сравнение с другите човекоподобни маймуни, като шимпанзетата и горилите, човешкият пенис е по-дълъг и по-дебел, отколкото се очаква за примат с нашия размер. Ако основната роля на пениса е просто да пренася семенна течност, защо човешкият пенис е толкова по-голям от този на нашите най-близки роднини?

Снимка: iStock

Ново проучване, публикувано в "PLOS Biology", разкрива, че по-големият пенис при хората има две допълнителни цели: да привлича партньори и да заплашва съперници, пише "Science Alert".

Защо е толкова изпъкнал?

Разбирането защо човешкото тяло изглежда така, както изглежда, е популярна тема в еволюционната биология. Вече знаем, че физически характеристики като по-голяма височина и по-V-образен торс увеличават сексуалната привлекателност на мъжа.

Снимка: iStock

Но по-малко се знае за ефекта от по-големия пенис. Хората са ходели изправени много преди изобретяването на дрехите, което е направило пениса много забележим за партньорите и съперниците през по-голямата част от нашата еволюция.

Преди тринайсет години, в едно знаково проучване, са представени на жени 343 видеоклипа с анатомично точни, 3D компютърно генерирани мъжки фигури в естествена големина, които се различават по височина, съотношение между раменете и бедрата (фигура) и размер на пениса.

Тогава учените установяват, че жените като цяло предпочитат по-високи мъже с по-широки рамене и по-голям пенис. Това проучване прави сензация в световните медии, но разкрива само половината от истината. В новото проучване се казва, че мъжете също обръщат внимание на размера на пениса.

Двойна функция?

Снимка: iStock

При много видове чертите, които са по-силно изразени при мъжките, като гривата на лъва или рогата на елена, имат две роли: те са привлекателни за женските и сигнализират за бойни способности на мъжките. Досега не се знаеше дали размерът на човешкия пенис също може да има такава двойна функция. 

В новото проучване се потвърждава по-ранното откритие, че жените намират по-големия пенис за по-привлекателен. След това учените проверяват дали мъжете също считат съперник с по-голям пенис за по-привлекателен за жените и за първи път се опитват да определят дали мъжете третират по-големия пенис като сигнал за по-опасен противник, когато става въпрос за борба, пише "Science Alert".

Снимка: iStock

За да намерят отговорите на тези въпроси, изследователите показват на повече от 800 участници 343 фигури, които се различават по височина, форма на тялото и размер на пениса. Участниците разглеждат и оценяват подгрупа от тези фигури или на място като проекции в реален размер, или онлайн, където ги разглеждат на собствения си компютър, таблет или телефон.

Жените са помолени да оценят сексуалната привлекателност на фигурите, а мъжете - да ги оценят като потенциални съперници, като преценят колко физически заплашителни или сексуално конкурентни изглеждат.

Какво откриват учените

Снимка: iStock

За жените по-голям пенис, по-голяма височина и V-образна горна част на тялото повишават привлекателността на мъжа. Въпреки това, съществува и негативен ефект: след определен момент по-нататъшното увеличаване на размера на пениса или височината дава по-лоши резултати. Истинското разкритие обаче идва от мъжете. Мъжете считат по-големия пенис за индикатор за съперник с по-голяма бойна способност и по-силен сексуален конкурент. Мъжете също така оценяват по-високите фигури с по-V-образна горна част на тялото по същия начин.

Въпреки това, за разлика от жените, мъжете последователно класифицират мъжете с все по-преувеличени черти като по-силни сексуални конкуренти, което предполага, че мъжете са склонни да надценяват привлекателността на тези характеристики за жените.

Снимка: iStock

Учените са изненадани от последователността на констатациите. Оценките на различните фигури водят до много сходни заключения, независимо дали участниците гледат проекции на фигурите в реален размер на живо или ги виждат на по-малък екран онлайн.

Важно е да се запомни, че човешкият пенис е еволюирал предимно за пренос на семенна течност. Въпреки това, новите открития показват, че той е и биологичен сигнал. Сега има доказателства, че еволюцията на размера на пениса може да е била частично обусловена от сексуалните предпочитания на жените и като сигнал за физическите способности, използван от мъжете.

Снимка: iStock

Забележете обаче, че ефектът на размера на пениса върху привлекателността е бил четири до седем пъти по-голям от ефекта му като сигнал за бойни способности. Това предполага, че уголеменият пенис при хората е еволюирал повече в отговор на ефекта му като сексуален орнамент за привличане на жените, отколкото като знак за статус за мъжете, въпреки че има и двете функции.

Интересно е, че новото проучване подчертава и една психологическа особеност. Учените измерват колко бързо хората оценяват тези фигури. Участниците са значително по-бързи в оценяването на фигури с по-малък пенис, по-нисък ръст и по-малко V-образна горна част на тялото. Тази бърза реакция предполага, че тези характеристики подсъзнателно се оценяват почти мигновено като по-малко сексуално привлекателни или физически заплашителни. 

Разбира се, има ограничения в това, което разкрива експериментът. В реалния свят характеристики като черти на лицето и личност също са важни фактори в това как оценяваме другите. Остава да се види как тези фактори взаимодействат. Освен това, макар че констатациите на учените са валидни както за мъжете, така и за жените от различни етнически групи, те признават, че културните стандарти за мъжественост варират по света и се променят с времето, пише "Science Alert".

Цялото проучване ще откриете в "PLOS Biology".

