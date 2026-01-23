Учени: Човешкият пенис е еволюирал по 2 основни причини

"Размерът има значение" звучи като клише от таблоидите, но за еволюционните биолози размерът на човешкия пенис е истинска загадка. В сравнение с другите човекоподобни маймуни, като шимпанзетата и горилите, човешкият пенис е по-дълъг и по-дебел, отколкото се очаква за примат с нашия размер. Ако основната роля на пениса е просто да пренася семенна течност, защо човешкият пенис е толкова по-голям от този на нашите най-близки роднини?

Ново проучване, публикувано в "PLOS Biology", разкрива, че по-големият пенис при хората има две допълнителни цели: да привлича партньори и да заплашва съперници, пише "Science Alert".

Защо е толкова изпъкнал?

Разбирането защо човешкото тяло изглежда така, както изглежда, е популярна тема в еволюционната биология. Вече знаем, че физически характеристики като по-голяма височина и по-V-образен торс увеличават сексуалната привлекателност на мъжа.

Но по-малко се знае за ефекта от по-големия пенис. Хората са ходели изправени много преди изобретяването на дрехите, което е направило пениса много забележим за партньорите и съперниците през по-голямата част от нашата еволюция.

Преди тринайсет години, в едно знаково проучване, са представени на жени 343 видеоклипа с анатомично точни, 3D компютърно генерирани мъжки фигури в естествена големина, които се различават по височина, съотношение между раменете и бедрата (фигура) и размер на пениса.

Тогава учените установяват, че жените като цяло предпочитат по-високи мъже с по-широки рамене и по-голям пенис. Това проучване прави сензация в световните медии, но разкрива само половината от истината. В новото проучване се казва, че мъжете също обръщат внимание на размера на пениса.

Двойна функция?

При много видове чертите, които са по-силно изразени при мъжките, като гривата на лъва или рогата на елена, имат две роли: те са привлекателни за женските и сигнализират за бойни способности на мъжките. Досега не се знаеше дали размерът на човешкия пенис също може да има такава двойна функция.

В новото проучване се потвърждава по-ранното откритие, че жените намират по-големия пенис за по-привлекателен. След това учените проверяват дали мъжете също считат съперник с по-голям пенис за по-привлекателен за жените и за първи път се опитват да определят дали мъжете третират по-големия пенис като сигнал за по-опасен противник, когато става въпрос за борба, пише "Science Alert".

За да намерят отговорите на тези въпроси, изследователите показват на повече от 800 участници 343 фигури, които се различават по височина, форма на тялото и размер на пениса. Участниците разглеждат и оценяват подгрупа от тези фигури или на място като проекции в реален размер, или онлайн, където ги разглеждат на собствения си компютър, таблет или телефон.

Жените са помолени да оценят сексуалната привлекателност на фигурите, а мъжете - да ги оценят като потенциални съперници, като преценят колко физически заплашителни или сексуално конкурентни изглеждат.

Какво откриват учените

За жените по-голям пенис, по-голяма височина и V-образна горна част на тялото повишават привлекателността на мъжа. Въпреки това, съществува и негативен ефект: след определен момент по-нататъшното увеличаване на размера на пениса или височината дава по-лоши резултати. Истинското разкритие обаче идва от мъжете. Мъжете считат по-големия пенис за индикатор за съперник с по-голяма бойна способност и по-силен сексуален конкурент. Мъжете също така оценяват по-високите фигури с по-V-образна горна част на тялото по същия начин.

Въпреки това, за разлика от жените, мъжете последователно класифицират мъжете с все по-преувеличени черти като по-силни сексуални конкуренти, което предполага, че мъжете са склонни да надценяват привлекателността на тези характеристики за жените.

Учените са изненадани от последователността на констатациите. Оценките на различните фигури водят до много сходни заключения, независимо дали участниците гледат проекции на фигурите в реален размер на живо или ги виждат на по-малък екран онлайн.

Важно е да се запомни, че човешкият пенис е еволюирал предимно за пренос на семенна течност. Въпреки това, новите открития показват, че той е и биологичен сигнал. Сега има доказателства, че еволюцията на размера на пениса може да е била частично обусловена от сексуалните предпочитания на жените и като сигнал за физическите способности, използван от мъжете.

Забележете обаче, че ефектът на размера на пениса върху привлекателността е бил четири до седем пъти по-голям от ефекта му като сигнал за бойни способности. Това предполага, че уголеменият пенис при хората е еволюирал повече в отговор на ефекта му като сексуален орнамент за привличане на жените, отколкото като знак за статус за мъжете, въпреки че има и двете функции.

Интересно е, че новото проучване подчертава и една психологическа особеност. Учените измерват колко бързо хората оценяват тези фигури. Участниците са значително по-бързи в оценяването на фигури с по-малък пенис, по-нисък ръст и по-малко V-образна горна част на тялото. Тази бърза реакция предполага, че тези характеристики подсъзнателно се оценяват почти мигновено като по-малко сексуално привлекателни или физически заплашителни.

Разбира се, има ограничения в това, което разкрива експериментът. В реалния свят характеристики като черти на лицето и личност също са важни фактори в това как оценяваме другите. Остава да се види как тези фактори взаимодействат. Освен това, макар че констатациите на учените са валидни както за мъжете, така и за жените от различни етнически групи, те признават, че културните стандарти за мъжественост варират по света и се променят с времето, пише "Science Alert".

Цялото проучване ще откриете в "PLOS Biology".