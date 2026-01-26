Защо обикновено не си виждаме носа?

Затворете едното си око и фокусирайте погледа си напред, без да движите очите си. Ще забележите меко замъглено петно в периферното си зрение – това е носът ви. Той е там през цялото време, когато сте будни, но вие почти никога не го забелязвате. Защо тогава не можем да видим носа си, въпреки че той е буквално пред нас? "Можете да видите носа си", казва Майкъл Уебстър, учен в областта на зрението и съдиректор на програмата по невронауки в Университета на Невада, Рино. Просто през повечето време не го забелязваме, пише "Live Science".

Снимка: iStock

Основната причина, поради която носовете ни не заемат място в зрителното ни поле, се свежда до един донякъде изненадващ факт: ние не виждаме света такъв, какъвто е, а по-скоро като модел, който мозъкът ни е конструирал, за да ни помогне да оцелеем. Зрението всъщност е предсказание за това какво мислите, че е светът", казва Уебстър. "Искате да сте наясно с това "Как се различава светът?" "Какви са изненадите, грешките и нещата, които не съм предвидил?".

Обикновено не забелязвате носа си, защото вече знаете за него и просто не искате да го забелязвате. Голям недостатък е да хабите част от енергията си, за да обръщате внимание на това. "Това има смисъл от гледна точка на оцеляването; постоянното обработване на неизменни характеристики, какъвто е носът ви, би било загуба на ограничените умствени ресурси, когато трябва да откривате заплахи, да намирате храна или да се ориентирате в околната среда. Всъщност мозъкът ви отхвърля всякаква информация за собственото ви тяло, за да ви помогне да възприемате външния свят.

Игричките на мозъка

Снимка: iStock

Вземете например кръвоносните съдове на очите ви. Фоторецепторите, които събират светлина от външния свят, се намират в задната част на окото, зад плетеница от кръвоносни съдове. "Това е като да седите на дърво с мъртви клони и всъщност да виждате света през всички тези мъртви клони", казва Уебстър.

Мозъкът ви обикновено елиминира това, но има начини да направите кръвоносните съдове на очите ви видими, така че съзнанието ви да може да ги види. Ако някога сте правили очен преглед, може би сте забелязали тъмни криволици в зрението си, когато офталмологът е прекарал светлина през окото ви. Това са сенките, хвърляни от кръвоносните съдове на очите ви.

Вашият мозък не само отхвърля нежеланата информация — понякога той създава информация от нулата. Вземете например вашата сляпа зона: празната област във вашето зрение, която съответства на мястото, където зрителният нерв напуска окото. Вашата сляпа зона е с ширина около 5 градуса. Въпреки това, ние обикновено не осъзнаваме тази огромна празнина в зрението си. "Всъщност ние попълваме тази информаци", казва Уебстър. "Вместо да виждаме липсата, ние получаваме улики от околното пространство около сляпото петно, които ни казват: "Добре, ако гледам бял лист хартия, много вероятно е частта, която се намира в слепото петно, също да е бяла."