27 януари 2026, 16:59 часа 219 прочитания 0 коментара
Преместват "Часовника на Страшния съд" днес: Какво е известно

"Часовникът на Страшния съд" е символичен индикатор за това колко близо е човечеството до самоунищожение поради ядрена война, изменение на климата или други глобални заплахи. Днес, 27 януари, експерти ще се съберат, за да определят колко близо е човечеството до глобална катастрофа. Часовникът в момента показва 89 секунди до полунощ – най-краткото време в историята на символа. Това съобщи група учени от Бюлетина на атомните учени, който е отговорен за настройването на времето на Часовника на Страшния съд, пише изданието LADbible.

Часовника на Страшния съд 

Създаден е за първи път през 1947 г. от художника Мартил Лангсдорф за списание „Бюлетин на атомните учени“ и оттогава се актуализира редовно. Експертите вече са настроили часовника на 89 секунди до полунощ, най-близкото време, което някога е било. Миналата година те го преместиха с една секунда напред, позовавайки се на „очевидни признаци на опасност“ и невъзможност да се предприемат необходимите действия за обръщане на хода на часовника.

„Надяваме се, че световните лидери ще осъзнаят екзистенциалните заплахи и ще предприемат решителни действия за намаляване на риска от ядрена война, климатична катастрофа и потенциалната злоупотреба с биологични науки и нови технологии. Дори една секунда напред представлява изключителна опасност и изпраща сигнал, че всяко забавяне увеличава вероятността от глобална катастрофа“, се казва в изявлението.

Часовникът отчита не само ядрената заплаха, но и изменението на климата, развитието на нови технологии и потенциалната злоупотреба с биологичните научни постижения. В миналото той е демонстрирал както оптимистични тенденции (през 1991 г., след края на Студената война, часовникът показваше 17 минути до полунощ), така и периоди на повишена опасност (например, 2 минути до полунощ през 1953 г., след тестването на водородната бомба).

Ако Часовникът на Страшния съд някога достигне полунощ, това ще символизира баланса на човечеството на ръба на предотвратима, но в крайна сметка неизбежна катастрофа. Това не означава непременно физически край на света в определен момент, а по-скоро сигнализира за обща опасност, надвиснала над цивилизацията.

Сега светът очаква решението на учените да определят дали да преместят часовника още по-близо до полунощ, изпращайки още по-тревожен сигнал за състоянието на глобалната сигурност.

Таня Станоева
