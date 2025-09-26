Череп на 1 млн. години пренаписва историята за произхода на човечеството (СНИМКИ)

Древен череп, изкривен и повреден от опустошенията на времето и деградацията, може би току-що е променил разбирането ни за историята на съвременните хора. Използвайки внимателно 3D сканиране и техники за дигитална реконструкция, екип от изследователи от Китай и Обединеното кралство е възстановил повредения артефакт, откривайки точното му място в родословното дърво на хоминидите. Това не е череп на съвременен човешки прародител, а на близък роднина. Въпреки това, възрастта му отмества времевата линия на разминаване между прародителя на Homo sapiens и неговите близки роднини, което предполага, че произходът на нашия вид е с няколкостотин хиляди години по-стар, отколкото сме смятали.

Два черепа, известни като Юнсян 1 и Юнсян 2 (понякога каталогизирани като EV 9001 и EV 9002), датират отпреди около милион години.

Оцеляването им изобщо е донякъде чудо – малко останки от хоминиди от тази епоха съществуват във вкаменелостите. Времето и вкаменелостите обаче не са благосклонни и черепите са открити (съответно през 1989 г. и 1990 г.) силно повредени и деформирани. Това прави определянето на позицията им в родословното дърво на хоминидите особено трудно. Дадено им е заместващото име „Юнсянският човек“ по съвременното име на района, в който са открити.

Въпреки това, през десетилетията, откакто черепите са били изкопани от варовиковата скала, в която са лежали хилядолетия, археологическите инструменти са се подобрили драстично. Сега, за да изучават вкаменелост, учените не е нужно да я увреждат допълнително; вместо това те могат да извършват 3D сканиране с висока резолюция и да извършват анализа си с помощта на цифрови инструменти.

От двата черепа, Юнсян 2 е бил най-малко деформиран, така че изследователите са го избрали като най-добрия вариант за дигитална реконструкция. Те са успели ефективно да обърнат щетите достатъчно, за да каталогизират и опишат неговите характеристики и да определят как се вписва в историята на хоминидите.

Интересното е, че този анализ разкри, че черепът има смесица от по-стари и по-нови черти. Има дебел надвежден гребен и дълга, ниска мозъчна кутия, характеристики, наблюдавани и при по-ранни хоминиди, като Homo erectus. Основата на черепа му е широка, а челото му е плоско.

Снимка: Gary Todd from Xinzheng, China/Wikimedia Commons/CC0

От друга страна, той също така показва черти, наблюдавани при по-късни хоминиди. Размерът на мозъчната му кутия е по-голям от този на Homo erectus (макар и все още по-малък от този на Homo neanderthalensis или Homo sapiens). Липсва му и силно ъгловата задна област на черепа, наблюдавана при Homo erectus, а формата на лицето му е по-плоска.

Тази смесица от черти предполага, че човекът от Юнсиан е връзка между Homo erectus, който се е появил преди него, и видовете хоминиди, които тепърва са се появили. Изследователите смятат, че той се вписва в клада Homo longi, сестринска група на Homo sapiens, и линията, към която се смята, че принадлежат денисованците.

Морфологичните характеристики на черепа и неговата възраст показват, че всички тези видове са се разграничили един от друг много по-рано, отколкото сме предполагали. Според предишни оценки, съвременните хора и неандерталците са се разграничили преди около 500 000 до 700 000 години.

Снимка: Gary Todd from Xinzheng, China/Wikimedia Commons/CC0

Според новите изчисления обаче разделянията са се случили в много кратък период от време едно от друго, започвайки преди около 1,38 милиона години, като неандерталците са се отделили първи.

След това кладовете Homo longi и Homo sapiens са се разграничили преди приблизително 1,32 милиона години. Впоследствие Homo longi развива различни черти преди около 1,2 милиона години, а Homo sapiens - преди около 1,02 милиона години.

Това са точките, в които диагностичните характеристики се появяват за първи път във вкаменелостите. Поради тази причина тези по-късни дати са това, което археолозите наричат ​​​​точка на произход на клада – което означава, че Homo sapiens сега може да бъде проследен до преди повече от милион години.

„Това променя много от мисленето, защото предполага, че преди един милион години нашите предци вече са се разделили на отделни групи, което сочи към много по-ранно и по-сложно еволюционно разделение на човека, отколкото се смяташе досега“, каза пред The ​​Guardian физическият антрополог Крис Стрингър от Природонаучния музей във Великобритания.

„Това горе-долу удвоява времето на произход на Homo sapiens.“

Тази драматична ревизия на човешката времева линия ще изисква внимателно проучване. Ако бъдат потвърдени обаче, откритията биха могли да помогнат за разрешаването на някои от най-големите мистерии за еволюцията на хоминидите, включително „бъркотията по средата“ – объркваща бъркотия от загадъчни вкаменелости, датиращи отпреди милион години.

Изследването е публикувано в Science.