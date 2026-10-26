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Надявам се да се разкара на Марс: Полски министър за Мъск

26 октомври 2026, 12:09 часа 936 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Надявам се да се разкара на Марс: Полски министър за Мъск

Полският външен министър Радослав Сикорски обвини Илон Мъск, че се меси в политиката на други държави и му пожела да се махне на Марс. "Смесването на политика и бизнес обикновено завършва зле", каза Сикорски на форум в Лодз и добави "Надявам се да отиде на Марс", цитира го TVP Info.

Думите на полския топ дипломат дойдоха на фона на ограниченията върху работата на сателитните системи Starlink и Starshield в Украйна напоследък, които сериозно затрудниха украинските отбранителни сили. Голяма част от таксите за достъп на Украйна до сателитните данни са платени от Полша.

Иначе Сикорски нарече Мъск велик изобретател и му пожела "всичко най-добро". Но добави, че трябва да се гарантира, че на изборите в Полша няма да се намесват "чуждестранни олигарси". 

Още: Ударът със Starlink е извадил извън строя и атакуващите дронове, и прехващачите на Украйна. Полша към Мъск: "Следим те"

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Марс Полша полша Илон Мъск Радослав Сикорски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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