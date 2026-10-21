Учени откриха неочакван източник на метан в Антарктида

Колониите на пингвините в Антарктида са източник на метан, парников газ, който затопля планетата значително повече от въглеродния диоксид. Испански учени изчисляват, че отпадъците от пингвини произвеждат приблизително 490 000 тона метан годишно, а ако се включат всички антарктически региони, където живеят тези птици, общите емисии биха могли да достигнат 7 милиона тона. Както съобщава stiripesurse.ro, този източник на метан преди това е бил пренебрегван.

Антарктида като източник на метан

Испански изследователи от Института за морски науки на Андалусия (ICMAN), заедно със специалисти от Университета на Гранада, анализираха емисиите на метан, свързани с колониите от антарктически пингвини. Резултатите, публикувани в списанието Climate and Atmospheric Science, показват, че птичите изпражнения са значителен източник на метан.

Учените изчисляват, че отпадъците от пингвини произвеждат приблизително 490 000 тона метан годишно. Този газ се отделя при разлагането на органична материя, която се натрупва в крайбрежните райони, където живеят птиците.

Експертите обясняват, че големият брой пингвини в една колония допринася за натрупването на значителни обеми органични отпадъци. В някои райони колониите съдържат десетки хиляди птици, а разлагането на останките им създава условия за интензивни емисии на метан.

„Останките, които се натрупват в тези птичи колонии, които могат да съдържат десетки хиляди индивиди, създават джобове с изключително интензивни емисии на метан, които никога преди не са били измервани или количествено определяни“, обяснява водещият автор на изследването, ученият от ICMAN-CSIC Алехандро Роман.

По време на проучването учените са изследвали две колонии от пингвини на остров Десепшън, разположен в архипелага Южни Шетландски острови.

Въглеродните емисии в тези райони бяха измерени с помощта на дронове, оборудвани с оптични сензори. С тяхна помощ изследователите успяха да картографират райони, покрити с гуано - натрупани птичи изпражнения, и да оценят броя на пингвините в колониите. Събраните данни бяха използвани за оценка на обемите газове, генерирани по време на разлагането на органични отпадъци.

Изследователите отбелязват, че ако получените оценки бъдат разширени до всички райони на Антарктика, засегнати от присъствието на тези птици, годишните емисии на метан биха могли да достигнат приблизително 7 милиона тона.

„Това е стойност от същия порядък като глобалните оценки за други големи източници на метан, свързани с животните, като например термити“, казва Ема Уертас, водещ изследовател на проекта DICHOSO, която работи по него с Антонио Товар.

Авторите на изследването смятат, че метанът, произведен от разлагането на отпадъци в колониите на пингвини, трябва да бъде включен в глобалните инвентаризации на емисиите на парникови газове.

Същевременно учените подчертават необходимостта от по-нататъшни изследвания на въздействието на изменението на климата върху този процес. Температурата и промените в околната среда могат да повлияят както на популациите на пингвините, така и на почвените микроорганизми, които произвеждат метан от разлагането на органичната материя.

Досега изследванията върху емисиите на метан са били фокусирани предимно върху човешките дейности, по-специално добива на изкопаеми горива, селското стопанство и управлението на отпадъците, както и приноса на животновъдството.

Нови изследвания показват, че големи концентрации на диви животни също могат да бъдат източник на метан поради натрупването и разграждането на органична материя.

Прочетете също: Милиони години в пълен мрак: Цял мистериозен свят се крие под леда на Антарктида