"Дърветата изсъхват за няколко години": Опасен вредител вече е в Европа, България взима мерки

Опасен вредител по дърветата вече е в Европа. Негови гнезна са открити на Стария континент. По този повод от Българската агенция по безопасност на храните вече набелязаха мерки.

Става въпрос за ясеновият агрилус, който към момента е засечен в Унгария и Словакия. В България вредителят не е открит, но институциите започват да засилват превенцията и координацията за ранното му установяване.

Защо е опасен

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Ясеновият агрилус е включен в списъка на приоритетните карантинни вредители за Европейския съюз. Атакува всички видове ясен и може да доведе до изсъхването на дърветата в рамките на няколко години. Би могъл да унищожи цяла гора. Евентуално разпространение би имало сериозни негативни последици върху горския сектор, обществените зелени площи, икономиката и биоразнообразието.

Контролът включва наблюдение на вноса и движението на дървен материал, проверки, основани на оценка на риска, както и конкретни действия при евентуално установяване на вредителя у нас.

Експертите на БАБХ представиха действащите практики за борба с вредителя в европейски план, както и националните мерки:

Фитосанитарен контрол: Засилена проверка върху вноса и движението на дървен материал.

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Рисково базирани наблюдения: Използване на целесъобразно разположени уловки на територията на страната за ранно засичане.

План за действие: Ясни протоколи и стъпки при евентуално установяване на вредителя в България.