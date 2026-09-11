Десетки яслени групи пред затваряне в София

Критичният недостиг на медицински сестри застрашава десетки яслени групи от затваряне. Според законодателството във всяка яслена група трябва да има минимум две. В София има 260 яслени групи, за които са необходими 520 медицински сестри. В момента в тях работят 364. При тези условия 78 групи са в риск от затваряне, а 1 716 вече приети деца могат да останат без място за грижа. Това предупредиха от Столична обшина.

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Те са изпратили поредно писмо до министерствата на образованието и здравеопазването, както и до председателите на ресорните комисии в Народното събрание с настояване за законодателната промяна на модела на работа в яслените групи. Предложението е грижата за децата до 3 години да се поеме от екип от различни специалисти, като медицинските сестри се фокусират върху медицинската грижа и наблюдението. Моделът е подкрепен от трите водещи организации Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация.

Недостигът на медицински сестри обаче не е проблем само на яслите. Той е системен за цялата образователна система - в 57 детски градини липсва изцяло, или в една от смените медицинска сестра в кабинет, а там разбира се е най-необходима. Огромен недостиг има и в училищата. Здравната система – болници, поликлиники и други здравни структури, също изпитват огромен недостиг на медицински специалисти.

Затова решението не може да бъде единствено да се изискват още медицински сестри за всяка яслена група, без да се отчита реалният кадрови ресурс. Необходимо е различните специалисти да имат ясни роли и отговорности, като медицинската грижа за децата бъде гарантирана.