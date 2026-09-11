Учени откриха необичаен метод за временно понижаване на глобалната температура на Земята

Учените са изследвали възможността за временно понижаване на глобалните температури чрез освобождаване на метан от атмосферата. Отделянето на метан от атмосферата би могло да намали глобалната температура на Земята сравнително бързо. Този ефект обаче би бил временен: ако отделянето на метан спре, затоплянето ще се възобнови. Това се посочва в международно проучване, публикувано в списание Phys .

Необичаен метод за борба с глобалното затопляне

Учените са изследвали възможността за премахване или разграждане на метана, присъстващ в атмосферата. Това е различно от намаляването на новите емисии и остава експериментално.

„Освобождаването на метан може временно да намали пиковото затопляне, но не е постоянно решение. Ако спрем да премахваме метана, затоплянето ще се завърне“, обяснява Даниел Йохансон, професор в Технологичния университет Чалмърс.

Метанът присъства в атмосферата в значително по-ниски концентрации от въглеродния диоксид и се задържа там за по-кратко време, но е мощен парников газ. Следователно намаляването на концентрацията му може да повлияе на глобалните температури по-бързо от намаляването на концентрациите на CO₂.

Изследователите сравниха три подхода: отделяне на метан от атмосферата, дългосрочно отделяне и съхранение на въглероден диоксид и управление на слънчевата радиация, което включва намаляване на количеството слънчева енергия, достигащо до земната повърхност.

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Моделирането показва, че емисиите на метан могат да намалят температурите сравнително бързо. Ако подобни интервенции бъдат спрени, затоплянето ще се възобнови, макар и по-слабо, отколкото ако контролът на слънчевата радиация бъде спрян.

Въпреки това, ефектът от емисиите на CO₂ може да продължи по-дълго, ако освободеният газ се съхранява надеждно.

Защо това не е ефективно решение? Според Йохансон, емисиите на метан трябва да се разглеждат само като възможно допълнение към значителното намаляване на емисиите и дългосрочните емисии на въглероден диоксид.

„Ако успеем да премахнем метана от атмосферата в бъдеще, това би могло да бъде начин за намаляване на пиковото затопляне и по този начин да смекчим въздействието от надвишаване на 1,5°C. Но преди да разберем дали това наистина е постигнато, са необходими много по-мащабни проучвания“, отбелязва той.

Един от основните проблеми е много ниската концентрация на метан: тя е само около две милионни части от атмосферния въздух.

Освен това, емисиите на метан могат да повлияят на атмосферната химия, особено на взаимодействията с озона. Това създава допълнителни несигурности относно климата, качеството на въздуха, човешкото здраве и екосистемите.

Авторите отбелязват, че проучването оценява потенциалното въздействие върху климата от подобни интервенции, а не оценява готовността на технологията за мащабно приложение.

Припомняме, че глобалните температури на океаните достигнаха рекордните 21,1°C , което показва развитието на мощно явление „Супер Ел Ниньо“ на фона на антропогенното изменение на климата. Естественият цикъл на Ел Ниньо отслабва пасатите, което води до натрупване на гореща вода близо до повърхността, повишаване на общата температура на планетата и предизвикване на топлинни вълни и екстремни метеорологични условия по целия свят. Учените предупреждават, че най-лошите последици от това явление тепърва предстоят.