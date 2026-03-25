Учени откриха 15-метрово същество на дълбочина 6000 м в океана

На дълбочина от приблизително 6000 метра под повърхността на окена, изследователи отркиха призрачна жива нишка, носеща се в океанската бездна. За това сензационно откритие съобщава EcoNews, позовавайки се на резултатите от скорошни дълбоководни експедиции.

Мистериозното 15-метрово същество на дъното на океана

Това желатинообразно същество, което достига 15 метра дължина, се оказа сифонофор. Както обяснява авторът на публикацията, това не е просто едно животно, а цяла „колония“, където хиляди малки организми работят като единен механизъм. Изследователи от Океанския институт „Шмид“ , които са провели наблюденията, отбелязват, че подобни открития принуждават науката да преосмисли концепцията за „гигантизъм“ в дълбоководния свят.

Кадрите са заснети от дистанционно управлявани средства по време на международни експедиции до подводните каньони на Западна Австралия.

Медиите в Испания, Португалия и Бразилия вече започнаха активно да разпространяват видеоклип на прозрачно, подобно на панделка същество, което се плъзга по водата. Морските биолози, анализиращи кадрите, описват съществото като „хлабава нишка в тъмнината“, бавно извиваща се, докато се движи.

Експертите подчертават, че животното проявява слабо вътрешно сияние. Както отбелязват учените, сифонофорите са хищници, родствени на медузите и коралите. На такива екстремни дълбочини, където налягането е шестстотин пъти по-високо от земното, това е било възможно само благодарение на робота SuBastian, управляван от института.

Учени от проекта „Хрониките на планктона“ подчертават интересен факт: „Китовете са най-големите животни в света, но най-дългите са сифонофори.“ Те обясняват, че тези живи вериги се състоят от хиляди зооиди с идентична ДНК. Всяка част от колонията изпълнява своя собствена роля. Някои са отговорни за движението, други за лов с жилещи пипала, а трети за размножаване.

В списанието PLOS One изследователите обобщават, че в света има приблизително 175 вида сифонофори.

Морският биолог Джилиан Мапстоун от Природонаучния музей, която ръководеше работата, посочва, че огромен брой видове в дълбокия океан остават неизвестни и неописани.

Екипът на HoyECO обяснява защо тези същества растат толкова високи: в дълбокото море колонията плува във вода, чиято плътност е почти равна на нейната собствена. Това им позволява да се противопоставят на гравитацията, която иначе би ги разкъсала на сушата.

Екологични групи и изследователи добавят, че тези „живи ленти“ играят критична роля за планетата, помагайки за преместването на въглерода в дълбокото море, което ограничава изменението на климата на повърхността.

