Поне една лабораторна агресивна маймуна, заразена с опасни вируси, е на свобода в САЩ след катастрофа (СНИМКИ)

Камион, превозващ "агресивни" маймуни, както е посочено в съобщението, за които се смята, че са преносители на хепатит C, херпес и Covid-19, се е преобърнал в Мисисипи, като поне една е все още на свобода, съобщиха местните власти. Камионът е бил натоварен с макаци резус в клетки, когато е катастрофирал на междущатска магистрала 59, северно от Хайделберг, във вторник, 28 октомври.
Той е превозвал маймуните от тестови център в университета Тулейн във Флорида към изследователска лаборатория, съобщи ежедневникът WFSB от Кънектикът.
Шерифът на окръг Джаспър Ранди Джонсън е посочил пред местния вестник WAPT, че в камиона е имало 21 маймуни, шест от които са избягали.
Още: По-малки, но по-властни: Изследване показва, че женските горили доминират над мъжките
🙊 It’s starting to look like a movie — in the U.S., a lab monkey infected with dangerous viruses escaped after a crash— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025
In Pennsylvania, a truck carrying test macaques with hepatitis C, herpes, and Covid-19 overturned.
Five monkeys were found soon after, but one is still on… pic.twitter.com/HeJyfVM6fW
🙊 It’s starting to look like a movie — in the U.S., a lab monkey infected with dangerous viruses escaped after a crash— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025
In Pennsylvania, a truck carrying test macaques with hepatitis C, herpes, and Covid-19 overturned.
Five monkeys were found soon after, but one is still on… pic.twitter.com/HeJyfVM6fW
Според The Irish Sun, шофьорът е знаел, че превозва "опасен биологичен материал". Той е обяснил пред властите, че е бил предупреден, че трябва да се носят лични предпазни средства, когато се борави с маймуните.
40 маймуни избягаха от опитна лаборатория