29 октомври 2025, 14:43 часа 426 прочитания 0 коментара
Поне една лабораторна агресивна маймуна, заразена с опасни вируси, е на свобода в САЩ след катастрофа (СНИМКИ)

Камион, превозващ "агресивни" маймуни, както е посочено в  съобщението, за които се смята, че са преносители на хепатит C, херпес и Covid-19, се е преобърнал в Мисисипи, като поне една е все още на свобода, съобщиха местните власти. Камионът е бил натоварен с макаци резус в клетки, когато е катастрофирал на междущатска магистрала 59, северно от Хайделберг, във вторник, 28 октомври.

Той е превозвал маймуните от тестови център в университета Тулейн във Флорида към изследователска лаборатория, съобщи ежедневникът WFSB от Кънектикът.

Шерифът на окръг Джаспър Ранди Джонсън е посочил пред местния вестник WAPT, че в камиона е имало 21 маймуни, шест от които са избягали.

Според The ​​Irish Sun, шофьорът е знаел, че превозва "опасен биологичен материал". Той е обяснил пред властите, че е бил предупреден, че трябва да се носят лични предпазни средства, когато се борави с маймуните.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
САЩ Маймуни катастрофа макаци биолаборатории
