Учени откриха кога змиите са изгубили крайниците си и са променили черепите си

Проучване на уникален фосил на древната змия Najash rionegrina, открит в Аржентина, промени коренно разбирането на учените за произхода и еволюцията на змиите.

Еволюцията на змиите

Откритие на близо 100 милиона години предполага, че ранните предци на змиите са запазили задните си крайници за дълго време и са били значително по-големи по размер, отколкото предполагаха предишните теории. По-специално, черепът на това същество е запазил зигоматичната кост (скулата), която почти напълно е изчезнала при съвременните му потомци.

Прочетете също: Учени: Защо отровата на змиите се променя постоянно?

С помощта на микрокомпютърна томография екип от учени от Буенос Айрес и Канада успя да реконструира подробно структурата на главата на змията, включително нервните и съдовите канали.

Резултатите, публикувани в Science Advances , опровергават идеята, че змиите са еволюирали от малки, ровещи се форми. Данните показват, че първите представители на тази група са били големи хищници с широки усти. Това откритие коригира погрешните анатомични представи, които доминират науката през последните 160 години.

Прочетете също: Засадете тези растения и змиите няма да припарят до градината ви

Допълнителни изследвания на други находки, по-специално на сляпата змия Boipeba tayasuensis от Бразилия, потвърдиха, че древните влечуги биха могли да достигат над 1 метър дължина. Въпреки че по-късни изследвания от 2023 и 2025 г. сочат сложния характер на еволюцията с обширни анатомични експерименти, Najash rionegrina остава ключово преходно звено.

Това ясно демонстрира етапа, когато змиите все още са имали функционални задни крака и структура на черепа, подобна на гущер, като постепенно са се адаптирали към начина на живот на съвременните безкраки влечуги.

Междувременно учени откриха, че след изчезването на динозаврите, истински чудовища, дълги колкото камион, са властвали на Земята. Това са змиите Титанобоа и Васуки, които шокираха учените с размерите си. Тези гиганти ловували крокодили и дори китове. Преди приблизително 66-56 милиона години в днешна Северна Колумбия е живял огромен хищник - Titanoboa cerrejonensis, наистина колосална змия. Останките му са открити в началото на 2000-те години по време на разкопки във въглищните мини на Серехон.

През епохата на палеоцена тази област е била покрита с обширни блатисти джунгли с изключително влажен климат. Количеството валежи е било почти два пъти по-голямо, отколкото в днешната Амазонка. Животът тук е бил в разцвета си - костенурките, крокодилите и рибите са били много по-големи от съвременните си роднини, а Титанобоа също се е отличавала с гигантските си размери.

Прочетете също: Змии, дълги колкото камион: Как са изглеждали най-големите гиганти в историята