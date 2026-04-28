Учени откриха скрити пространства в пирамидата на Менкаур

Изследователи от Кайрския университет и Техническия университет в Мюнхен, като част от международния проект ScanPyramids, откриха две скрити въздушни кухини във вътрешността на пирамидата на Менкаур, третата по големина структура на платото Гиза.

Дълго време учените предполагат съществуването на неизвестен вход от източната страна на пирамидата, който е висок над 60 метра. Нови данни от радарна, ултразвукова и електрическа резистивна томография предоставиха първите убедителни доказателства в подкрепа на тази теория.

Откритието на учените в пирамидата Менкаур

Експертите бяха привлечени от секция от гранитни блокове, високи 4 метра и широки 6 метра, отличаващи се с изключително гладката си повърхност. Този вид полиране е характерен само за вече известния северен вход.

Използвайки неинвазивни методи, екипът идентифицира две кухини, разположени на дълбочина 1,4 метра и 1,13 метра зад външната стена. Първата камера е с размери приблизително 1 метър височина и 1,5 метра ширина, докато втората е с размери 0,9 на 0,7 метра.

За да постигнат висока точност, учените са използвали сливане на изображения, което им е позволило да комбинират всички сканирани данни, без да повредят структурата на паметника. Професор Кристиан Гросе отбеляза, че след успешното потвърждаване на наличието на коридор във Великата пирамида в Гиза през 2023 г., тези резултати представляват още една стъпка към разбирането на вътрешната структура на египетските структури.

Работата е извършена под наблюдението на Върховния съвет по антиките на Египет и с подкрепата на водещи научни фондации и технологични компании. Новото откритие придава достоверност на хипотезата за таен вход.

Междувременно учени откриха, че историята за построяването на Великата пирамида в Египет може да има ново обяснение. Изследователи представиха теория, която предлага различен подход към това как древните египтяни са построили една от най-известните структури в света.

Изследователят Висенте Луис Росел Роиг предложи нова хипотеза. Той смята, че Великата пирамида в Гиза е могла да бъде построена с помощта на сложна вътрешна система от рампи, интегрирани директно в конструкцията.

Това е така наречената спирална рампа, която е минавала по външните ръбове на пирамидата. По време на строителството тя е била постепенно покривана с каменни блокове, така че след приключване на работата е станала невидима.

Според изследователя, подобна система е позволила камъните да бъдат транспортирани нагоре по хълма много по-ефективно - без нужда от огромни външни насипи, които биха изисквали допълнителни ресурси.

