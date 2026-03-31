Почти перфектно запазен потънал гръцки кораб на 2400 години е открит на дъното на Черно море

31 март 2026, 12:16 часа
Почти перфектно запазен 2400-годишен гръцки търговски кораб е открит на 2 километра под повърхността на Черно море, съобщава Daily Galaxy. Конструкцията на кораба е останала практически непокътната, което е рядкост за древни корабокрушения.

Безкислородната среда предотвратява разлагането на органични вещества като дървесина, което обяснява защо потъналият кораб все още стои след повече от две хилядолетия.

С дължина от 23 метра, той се смята за най-старото непокътнато корабокрушение, откривано някога. Състоянието му повдига нови въпроси за това какво може да оцелее под водата за дълги периоди.

Откритието е резултат от проекта Black Sea MAP, в рамките на който са идентифицирани над 60 корабокрушения от различни периоди. Според изследователския екип, тези плавателни съдове варират от римски търговски кораби, превозващи амфори, до казашки флот от 17-ти век, което показва колко оживен е бил този регион в миналото.

Проектът също така изучава древни брегови линии, които сега са под вода, помагайки да се проследи как човешките общности са се адаптирали с постепенното покачване на морското равнище, казват изследователите.

Интересното е, че потъналият кораб се намира на дълбочина над 2 километра в безкислородна вода. Тази аноксична среда възпрепятства разлагането на органична материя, като например дървесина, което обяснява защо останките все още стоят след повече от две хилядолетия.

Както обясни професор Джон Адамс от Университета в Саутхемптън, да види кораб от древността, запазен по такъв начин, е нещо, което той „никога не би повярвал, че е възможно“. Структурата на плавателния съд е останала практически непокътната, което е рядкост за древни корабокрушения.

Взети заедно, тези открития подчертават значението на Черно море като основен търговски и транспортен път в продължение на векове. А този новооткрит гръцки кораб, датиращ от класическия период, добавя още един пласт към тази дълга и сложна история. Ученият каз3а: 

„Кораб от класическата епоха, напълно непокътнат, лежащ на дълбочина повече от 2 километра - това е нещо, в което никога не бих повярвал.“

Изследователи са открили и останки от селище от ранната бронзова епоха близо до Ропотамо в България. Това, което някога е било крайбрежно село, сега е погребано под морското дъно.

Според проекта, останките от къщи, огнища и керамика се намират на приблизително 2,5 метра под повърхността. С покачването на нивото на водата тази зона се превръща в залив, който по-късно е използван от гръцки колонисти, след това от византийски моряци и накрая от османския флот.

Таня Станоева Отговорен редактор
