Почти перфектно запазен потънал гръцки кораб на 2400 години е открит на дъното на Черно море

Почти перфектно запазен 2400-годишен гръцки търговски кораб е открит на 2 километра под повърхността на Черно море, съобщава Daily Galaxy. Конструкцията на кораба е останала практически непокътната, което е рядкост за древни корабокрушения.

С дължина от 23 метра, той се смята за най-старото непокътнато корабокрушение, откривано някога. Състоянието му повдига нови въпроси за това какво може да оцелее под водата за дълги периоди.

Откритието е резултат от проекта Black Sea MAP, в рамките на който са идентифицирани над 60 корабокрушения от различни периоди. Според изследователския екип, тези плавателни съдове варират от римски търговски кораби, превозващи амфори, до казашки флот от 17-ти век, което показва колко оживен е бил този регион в миналото.

Проектът също така изучава древни брегови линии, които сега са под вода, помагайки да се проследи как човешките общности са се адаптирали с постепенното покачване на морското равнище, казват изследователите.

Интересното е, че потъналият кораб се намира на дълбочина над 2 километра в безкислородна вода. Тази аноксична среда възпрепятства разлагането на органична материя, като например дървесина, което обяснява защо останките все още стоят след повече от две хилядолетия.

Снимката е илюстративна

Както обясни професор Джон Адамс от Университета в Саутхемптън, да види кораб от древността, запазен по такъв начин, е нещо, което той „никога не би повярвал, че е възможно“. Структурата на плавателния съд е останала практически непокътната, което е рядкост за древни корабокрушения.

Взети заедно, тези открития подчертават значението на Черно море като основен търговски и транспортен път в продължение на векове. А този новооткрит гръцки кораб, датиращ от класическия период, добавя още един пласт към тази дълга и сложна история. Ученият каз3а:

„Кораб от класическата епоха, напълно непокътнат, лежащ на дълбочина повече от 2 километра - това е нещо, в което никога не бих повярвал.“

Изгубено село под морското дъно

Изследователи са открили и останки от селище от ранната бронзова епоха близо до Ропотамо в България. Това, което някога е било крайбрежно село, сега е погребано под морското дъно.

Според проекта, останките от къщи, огнища и керамика се намират на приблизително 2,5 метра под повърхността. С покачването на нивото на водата тази зона се превръща в залив, който по-късно е използван от гръцки колонисти, след това от византийски моряци и накрая от османския флот.

Снимката е илюстративна