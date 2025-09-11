Комарите са привлечени от любителите на бирата и секса

Безброй фактори могат (а може и да не могат) да допринесат за жаждата на комарите за вашата кръв, а не за тази на други хора. И макар да няма единен отговор на този вечен въпрос, изследователи от университета Радбоуд в Ниймеген, Холандия, смятат, че са идентифицирали поне няколко фактора, които могат да увеличат привлекателността ви за насекомите: алкохолът и определени много приятни дейности.

Още: Опасна инвазия на комари: Климатичните промени благоприятстват епидемиите

Макар че проучването на екипа все още е в процес на преглед преди публикуването му, експериментът им предлага интересен и вероятно животоспасяващ подход към изучаването на поведението на комарите. Кръвопийците са едни от най-смъртоносните животни в света, защото служат като преносители на опасни болести като денга, западнонилска треска, Зика и малария. Смята се, че комарите са пряко отговорни за около 2,7 милиона смъртни случая всяка година, а милиони други хора трябва да се справят с често тежките симптоми на патогените.

Снимка: iStock

Управлението на популациите на комарите и предотвратяването на разпространението на болести са от жизненоважно значение за глобалното обществено здраве, а тези усилия могат да се възползват от по-доброто разбиране на това кои хора са най-често мишени на вредителите. Ентомолозите вече знаят, че един от първите сигнали за потенциална храна за комарите е въглеродният диоксид, издишван от нищо неподозиращите им домакини. Редица допълнителни сензорни сигнали също играят роля в избора на мястото, където насекомите кацат, но предишни проучвания показват, че обонятелните индикатори могат да бъдат особено силен ориентир за комарите, пише "Popular Science".

Още: Защо не трябва да махаме пяната от вече налятата бира?

Как е проведено проучването

Изследователи, ръководени от биолога Феликс Хол, проучват кои биологични и сензорни фактори оказват най-голямо влияние върху хранителните навици на комарите. Но вместо да поканят доброволци в лабораторията си, те посещават място, известно с това, че стимулира физическите реакции на организма: музикален фестивал на открито. В продължение на три дни през 2023 г. Хол и колегите му наблюдават временна лаборатория в свързани контейнери за превоз в Лоулендс, музикален фестивал, който се провежда всяка година на около 42 мили източно от Амстердам. След това молят посетителите на концерта да попълнят въпросник за някои от най-скорошните им (и лични) решения относно хигиената, диетата и начина на живот.

Снимка: iStock

Около 500 музикални фенове се съгласяват не само да отговорят на анкетата, но и да пъхнат ръцете си в специално проектирана клетка, пълна с гладни комари. Важно е да се отбележи, че никой от участниците не е бил изложен на опасност от масово нахапване от комари. Изследователите конструират апарата с отвори, които са достатъчно малки, за да позволят на насекомите да помиришат човека, но не и да пробият кожата му с острите си като игли хоботчета. След това екипът заснема видеоклипове с реакциите на комарите в сравнение с реакциите им към хранилка със захар, поставена от другата страна на клетката. След анализ на събраните данни авторите на проучването отбелязват, че насекомите често проявяват "ясно предпочитание".

Още: Все повече хора се определят като "сивосексуални": Какво е това и как да го разпознаем

Снимка: iStock

Да го кажем учтиво: те харесват хора, които са се забавлявали. Тези, които са пили бира и са правили секс в нощта преди експеримента, са били около 1,35 пъти по-привлекателни за комарите от по-трезвите, въздържани доброволци. От друга страна, вредителите са били по-малко склонни да се опитват да хапят ръка, ако тя е била наскоро измита и/или е била намазана със слънцезащитен крем. Изследването, наречено от изследователите "Mosquito Magnet Trial", е най-голямото проучване от този вид досега. В същото време учените признават, че експериментът им е проведен в "слабо контролирана среда" с изборна предразположеност към "любители на науката, посещаващи фестивали", и че са необходими допълнителни проучвания, преди да се направят конкретни заключения. Въпреки това те са уверени, че комарите "са привлечени от хора, които не използват слънцезащитен крем, пият бира и споделят леглото си".

"Те просто харесват хедонистите сред нас", пишат те.

Още: Лекарство превръща кръвта ни в отрова за комарите

Но дори и теорията им да изисква някои уговорки, общите препоръки са подкрепени от науката. Никога не е лоша идея да ограничите консумацията на алкохол и да използвате слънцезащитен крем всеки ден. Що се отнася до третия навик, съгласуваното забавление е научно доказано, че е полезно за здравето, пише "Popular Science".