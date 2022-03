Учените откриха връзка между дневния сън и Алцхаймер

Прекалено дългият сън през деня е способен да доведе до прогресиране на сенилна деменция. В допълнение ежегодното увеличаване на продължителността на дневния сън може да свидетелства за прогресиране на заболяването.

Известно е, че възрастните хора обичат да подремнат през деня. Но този факт често се пренебрегва от лекари и учени: за връзката между дневния сън и когнитивното стареене е известно малко. Макар че ефектът от дневния сън върху способностите и уменията на по-възрастните хора е изследван, резултатите от подобни проучвания са противоречиви. Някои сочат, че дневният сън подпомага когнитивната дейност, подобрява настроението и дава енергия. Други показват, че подобен навик, напротив, носи неблагоприятни последствия за интелекта.

Авторите на новата работа са показали недостатъците на предишните изследвания. Учените са я публикували в Alzheimer's&Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Те са установили например, че всички предишни проучвания оценяват съня на участника по субективни данни въз основа на въпросник. Този път екип учени от Харвардската медицинска школа, университетите в Калифорния и Ръш (САЩ) решили да проведат по-обективен анализ.

Изследователите разгледали данни на 1401 участници (средна възраст 81 години) от проекта Rush Memory and Aging. Доброволците носели специално устройство на китката си, което помагало да се определи точната продължителност на техния сън. Оказало се, че тази характеристика, както и честотата на съня, положително корелират с възрастта. Освен това изследователите са установили двупосочна връзка между дневния сън и деменцията.

Тоест по-продължителният и по-честият сън през деня се оказал рисков фактор за развитие на болестта на Алцхаймер при нормалните възрастни хора – както мъже, така и жени. Също така изследователите открили, че ежегодното увеличаване на продължителността и честотата на дневния сън се ускорява с прогресирането на болестта, особено след клинична проява на деменция.

Получава се порочен кръг: колкото повече възрастният човек спи през деня, толкова по-висок е неговият риск да развие болест на Алцхаймер. А колкото по-бързо се развива болестта, толкова по-чест и по-дълг е сънят през деня.