Уникално: Възкресиха "митологично" животно от "Игра на тронове" (ВИДЕО)

Прототипът на вълчищата от завладялата целия свят фентъзи поредица "Игра на тронове" вече не са само мит, а нова реалност. Вълчищата в историята са основани на реално съществуващ животински вид и той отново живее на планетата ни. Това стана възможно благодарение на генно инженерство, осъществено от компанията Colossal Biosciences, предаде американската информационна агенция Bloomberg, както и CNN.

Учените са комбинирали запазени гени (от фосили) на най-големия вълк, живял някога на Земята (Aenocyon dirus - в превод буквално значи "свиреп вълк"), който е изчезнал преди повече от 12 000 години, с яйцеклетки от сив вълк и са ги имплантирали в едри породи кучета. "Свирепият вълк" е бил най-силният хищник преди 12 хилядолетия в Северна Америка. От 45 ембриона резултат има при само 3 - вълчета на име Ромул, Рем и Халееси (името на Денерис Таргариен, когато повежда робите в Есос срещу господарите им). Тези вълци са по-големи и по-мускулести от съвременните - а имената ясно подсказват, че става въпрос за две мъжки вълчета и едно женско. Мъжките са родени на 1 октомври, 2024 година, а женското - на 30 януари, 2025 година.

Вълчетата живеят зад 10-метрова стена, като точното място не се казва от съображения за сигурност.

