В мозайка от древна Антиохия роб благодари на Бога за освобождението си

При разкопките било установено, че сградата е трикорабна базилика. Базиликата е тип правоъгълна сграда, характерна за християнските църкви от византийския период. Стените ѝ не са оцелели, но мозаечните подове на храма са се съхранили в добро състояние.

Именно благодарение на мозаечните надписи станало ясно, че базиликата е наречена "Църквата на тримата апостоли". Този храм се споменава в източници, така че датирането от VI век може да се счита за надеждно. Този сезон археолозите продължили да разчистват мозайките на базиликата и открили необичайно изображение с небе, пауни (не най-обичайната фигура за християнските храмове), а в центъра - надпис, който гласи, че мозайката е дело на бивш роб в знак на благодарност за освобождаването му.

Като цяло мозайката не е лесна задача, отнема време и пари, а освен това изисква специални умения. Следователно най-вероятно бившият роб е бил мозаист още преди освобождаването си и е изработил мозайката сам. Алтернативен вариант е, че той може да е забогатял и да е наел квалифициран занаятчия.

