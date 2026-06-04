За пръв път от 700 години: Отвориха гробницата на кралица Елисенда, какво откриха археолозите в нея

В Барселона археолози отвориха гробницата на кралица Елисенда де Монкада за първи път от 700 годин, съобщава Daily Mail. Тя е последната съпруга на крал Джеймс II, основател на манастира Санта Мария де Педралбес и един от най-влиятелните владетели на средновековна Каталуния.

Гробицата на кралица Елисенда - една от могъщите владелки през Средновековието

Изследователи от Барселонския институт за култура отвориха гробницата като част от честванията по случай 700-годишнината от основаването на манастира. Те изследваха осем погребения, като откриха общо 25 скелета - един гроб съдържаше останките на девет души. В гробниците, където по всяка вероятност са погребани приближените на кралицата, архелозите се натъкнаха на телата на мъже със следи от насилствена смърт и една жена, починала в осмия месец на бременността. В друга гробница са открити документи и пергамент, включително музикални ноти.

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Останките на кралицата са погребани в малък сандък. Анализът на костите разкрива, че Елизенде де Монкада е била на около 70 години по време на смъртта си и вероятно е страдала от остеоартрит в по-късните си години. Кралицата е погребана в семпли монашески одежди, но в гробницата са открити и следи от коприна със златна бродерия и ароматни билки.

Гробницата на кралицата е рядък пример за двустранна структура, до която се подхожда от две различни страни. От страната на църквата де Монкада е изобразена с короната на кралицата на Арагон, с кралски пръстен на пръста и две кученца в краката си като символ на вярност. От страната на манастира тя е изобразена като смирена монахиня, без никакви символи на власт. Изследователите също така са установили, че гробницата не се състои от един саркофаг, простиращ се през стената, както се е смятало преди, а по-скоро от две отделни погребални камери, разделени от стена.

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Според екипа от изследователи, това решение е позволило кралицата да бъде представена в два образа едновременно: като владетел, от гледна точка на църквата, и като разкаяла се грешница, от гледна точка на манастира.

Какво е известно за самата кралица?

Елисенда де Монткада е родена около 1292 г. в един от най-могъщите благороднически родове на Каталуния. Когато е била на около 30 години, тя става четвъртата и последна съпруга на 55-годишния крал Джеймс II, владетел на Арагон и Валенсия, който заема трона от 1291 г. до смъртта си през 1327 г.

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В края на живота си съпругът ѝ се разболява тежко и тогава Елисенда де Монкада основава манастира „Санта Мария де Педралбес“ в Барселона – през 1326 г., година преди смъртта на краля. След смъртта на Яков II, Елисенда не се уединява: тя се премества в малък дворец до манастира и продължава да упражнява политическо, социално и икономическо влияние още 37 години. Тя умира през 1364 г.

Преди това археолози от университета Маккуори (Австралия), френското изследователско звено HiSoMA и Полската академия на науките изследваха сателитни изображения на пустинните райони на Източен Судан. Те са се фокусирали върху пустинята Атбай, която се намира между Нубийския Нил (частта от реката между първия и шестия катаракт) и брега на Червено море. Това е изключително сух, скалист регион с минимални валежи.

Изследователите откриха 260 неизвестни досега погребални обекта, разположени на изток от Нил, на площ, простираща се на близо 1000 км. Откритите археологически обекти са известни като „ограждащи погребения“. Тези структури, с диаметър до 80 метра, съдържат останките на хора и животни, разположени около централно погребение.

Изследователите смятат, че тези погребални комплекси са създадени от номадски сахарски племена, които са живели в региона около четвъртото и третото хилядолетие пр.н.е. - преди образуването на държави. Тези хора са водили номадски начин на живот, отглеждали са добитък и все още не са възприели заседнало земеделие.

Учените са забелязали ясна структура в някои погребения: в центъра е погребан един индивид, а около него са разположени трупове. Експертите смятат, че центърът може да е бил погребално място на вожд или друг важен член на общността. Това предполага появата на йерархия в това общество. Друга интересна особеност е, че тези племена са погребвали добитъка редом с хората. Това предполага, че животните са играли важна роля в човешкия живот, символизирайки просперитет и богатство.

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