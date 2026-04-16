Археолози откриха първата гробница в Египет от Средното царство, в която са погребани 11 души

Археолози откриха гробница в Египет на 4000 години, съдържаща останките на 11 души, включително деца, според Mirror.

„Тази изключителна находка е първата гробница от Средното царство, датираща от 2040 до 1630 г. пр.н.е., открита в този район. Покойниците са били разположени един до друг, с глави, обърнати в различни посоки, както е установено от изследователи от Проекта за опазване на Южен Асасиф“, се добавя в статията.

Находката на археолозите в Египет

Известно е, че дървените саркофази и ленените превръзки са били унищожени от наводнения, но сред руините фигурки и украшения са издържали проверката на времето.

Археолозите открили и две медни огледала, едното от които било украсено с дръжка във формата на лотос, а другото имало изображение на Хатор, почитаната египетска богиня на небето, жените, плодородието и любовта.

Учени откриха останки от страховит хищник в Египет, живял преди 80 млн. години

„Откриването на първата гробница от Средното царство в некропола Южен Асасиф променя историята му, като включва Южен Асасиф в по-големия некропол от Средното царство в Тива“, обясни американската археоложка Катрин Блейкни.

Снимката е илюстративна

По-специално, археолозите откриха скелетите на пет жени, двама мъже и три деца; що се отнася до 11-ия член на семейството, полът му е неизвестен.

„Това значимо откритие промени разбирането ни за миналото на Южен Асасиф. Преди се смяташе, че погребения са се извършвали само по време на 18-та, 22-ра, 25-та и 26-та династия на Древен Египет, които са продължили от 1550 до 525 г. пр.н.е.“, добавя Mirror.

Според Министерството на туризма и антиките на Египет, гробниците вероятно са принадлежали на 12 от най-влиятелните семейства в региона. По-голямата част от бижутата са открити сред женските останки. В една от мъжките гробници обаче е намерена изящна огърлица.

Археолози отвориха масивния 27-тонен саркофаг, открит в Египет: Какво откриха в него?

Колието е съставено от 30 аметистови мъниста и две ахатови мъниста, обгръщащи главата на хипопотама. Тази украса символизира високия статус на семейството, особено на мъжа.

„Това се подкрепя от символиката на хипопотама, който е бил смятан за олицетворение на силата на река Нил и често е бил погребван с мъртвите, за да ги защити в отвъдния живот. Фигурки на хипопотам често са били откривани в гробници от Средното царство и понякога са били изобразявани като бременната богиня Таурет, която е символизирала плодородието и защитата“, се обяснява в статията.

По-специално, Блейкни коментира тази украса по следния начин:

„Такова майсторство подчертава културната и художествена изтънченост на Средното царство.“

Американски изследователи вече са готови да проведат допълнителни разкопки в региона, за да разкрият още тайни на древното погребално място и да разкрият подробности за живота по време на Средното царство.

Прочетете също: Откритието на археолозите в Египет, което потвърждава библейската история за Моисей