Армията влиза в битката за добитъка в Гърция

Министерството на отбраната на Гърция ще координира публичните агенции, борещи се с огнището на шап на Лесбос, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съгласно изменение, внесено във вторник вечерта. Военен офицер ще ръководи усилията, а Северноегейският регион ще получи и спешна субсидия от 3 милиона евро. Близо седем месеца след като първият случай приключи 20 години без болести, над 81 000 животни, предимно овце и кози, бяха убити. Синдикатът на ветеринарните работници разкритикува плана.

На 28 август Регионалният съвет гласува за спиране на проследяването, вземането на проби и унищожаването на животни след протести на фермерите, но ветеринарните власти отхвърлиха решението на 31 август. Неспазващите правилата длъжностни лица ще бъдат глобени на 1 октомври.

Шапът по овцете в Гърция

Заболяването засегна предимно остров Лесбос, където през пролетта случаите надхвърлиха 40. Гръцките власти удължиха участието на военни ветеринарни лекари в борбата с шапа и шарката по дребните преживни животни.

Вносът на живи животни от южната ни съседка е абсолютно забранен заради наличието на шап и шарка там. През пролетта инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали и гранични полицаи предотвратиха евентуален незаконен превоз на овце от Гърция. Петте овце са открити при рутинна проверка на пътя Маказа – Нимфея в микробус с българска регистрация. Те са били без задължителната ушна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи, удостоверяващи произхода и здравния им статус. ОЩЕ: Заради шап в Кипър и шарка в Гърция: БАБХ започва масови проверки