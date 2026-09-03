Неочакван топ 10 на Ерика Баду: Кои са недооценените бисери в кариерата ѝ (ВИДЕО)

На 23 октомври София ще посрещне за първи път кралицата на нео соула Ерика Баду. В зала 1 на НДК публиката ще има огромното удоволствие да чуе и преживее на живо не просто най-известните парчета на емблематичната изпълнителка, но да надникне в нейния музикален свят, който има да ни разказва много. И то по магично увлекателния начин, който само Баду умее.

Музиката на Ерика Аби Райт, както е рожденото ѝ име, не се събира само в големите ѝ хитове "On & On", "Tyrone", "Bag Lady" и т.н. Тя живее и се развива през цялото ѝ творчество, а някои от не чак толкова популярните ѝ парчета са същински бисери. Именно част от тях ще разгледаме сега, за да видим музиката на Ерика Баду извън до болка познатите ѝ песни. Кой знае - може пък сред тях да откриете новото си любимо парче?

Orange Moon

Джаз, сякаш изпят от душата, "Orange Moon" разказва за уникалността на всеки един човек, за мисията ни и за това с каква светлина светим. Имаме ли собствена или отразяваме тази на другите около нас? Песента е част от албума "Mama's Gun" от 2000 г.

Certainly

Това нео соул парче е част от дебютния албум на Ерика Баду "Baduizm" от 1997 г. Певицата е говорила за историята на тази песен през годините и е разказвала, че в нея се пее за взаимоотношенията между Америка и афроамериканците под формата на метафора, представена през историята на жена, която е доволна да бъде сама, опълчвайки се на партньор, който иска да я промени и да я контролира.

Cleva

Тук отново поглеждаме към албума "Mama's Gun" от 2000 г., но този път обръщаме внимание на "Cleva". Песента е посветена на самооценката и приемането, както и на отхвърлянето на изкуствените стандартни за красота.

Danger

"Danger" е водещото парче от албума "Worldwide Underground" от 2003 г. Смята се за директно продължение на сингъла на Ерика Баду "Otherside of the Game" от 1997 г. Историята в "Danger" разказва за жена, чийто приятел е влязъл в затвора. Тя стои будна посред нощ с оръжие наблизо, за да пази себе си и дома си.

Green Eyes

"Green Eyes" е много лична песен за Ерика Баду. Тя разказва истинската история за края на връзката ѝ с Andre 3000, познат от дуото Outcast, от когото има дъщеря. Раздялата им се случва по време на създаването на албума "Mama's Gun" през 2000 г. В "Green Eyes" има три тематични епизода - 1. отричане, 2. яд и осъзнаване на реалността и 3. съжаление.

20 Feet Tall

Тук отново Ерика Баду пее за раздяла и как човек да успее да възстанови силата си. Заглавието на песента е метафора за това как понякога в човешките взаимоотношения единият партньор се отчуждава и изгражда висока стена около себе си. Основният смисъл е, че винаги трябва да търсим и да откриваме силата си.

Time's a Wastin'

"Time's a Wastin'" отново ни връща към албума "Mama's Gun" от 2000 г. Това нежно нео соул парче е важно напомняне за всички нас да не забравяме, че често най-ценните житейски уроци идват от миналото ни и е добре понякога да поглеждаме към хората преди нас, за да оцелеем в съвременния живот.

Master Teacher

Това парче е част от компилацията "New Amerykah Part One". Основният замисъл в текста е осъзнаването, че истинското разбиране за света и най-верните насоки идват от самите нас. Песента е популярна заради фразата "I sway woke", която е използвана за описване на умението да си наясно със себе си и менталното си състояние.

Drama

Това е още една значима песен, написана заради истинска история, дълбоко засегнала емоционално Ерика Баду. "Drama" е създадена като посвещение към покойната R&B и джаз изпълнителка Филис Хайман, която се самоубива през 1995 г. - две години преди излизането на албума "Baduizm". Песента е за менталното, духовното и социалното оцеляване на човека.

Gone Baby, Don't Be Long

Любимо парче на феновете на Ерика Баду, и не чак толкова голям фаворит на радиостанциите. За създаването на песента е използван семпъл от песента на Пол Маккартни и Wings "Arrow Through Me" от 1979 г. Историята разказва за ситуацията, в която единият партньор трябва да замине, за да се справи със свои дела, а другият трябва да прояви разбиране въпреки нежеланието си да пусне любимия човек.

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Някои от тези песни най-вероятно ще чуем в София на 23 октомври, други - едва ли. Но е абсолютно сигурно, че всеки, който обича и познава магията на Ерика Баду, ще получи изключителен подарък. Подарък за душата и сетивата - избран лично от кралицата на нео соула.

Билети за концерта ще откриете в мрежата на Eventim.