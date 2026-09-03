Имало ли е теч на информация? Демерджиев с нови подробности за липсващия заглушител от "Драгалевци"

Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев даде нови подробности за липсващия заглушител в "Драгалевци", уточнявайки, че става въпрос за две устройства, но и отричайки да има теч на информация от страна на МВР. "Както ясно заявих на 25 август става въпрос не за едно, а за две устройства. Едното е монтирано на място в сградата. Другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тези устройства, но това не означава, че те не са действали", заяви Демерджиев.

По думите му КРС са установили действащи устройства.

"Ще търсим частите на тези устройства, а всички подобни случаи, в които се ползват такива устройства, действията ще бъдат абослютно аналогични. Не ние дължим обяснения за действията си, а тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение", каза още Демерджиев пред медиите.

Има ли теч на информация?

Демерджиев е категоричен, че няма съмнения за теч на информация по отношение на МВР.

Той обаче уточни, че тази операция е ръководена от ДАНС и служители на КРС са били на място около 30 минути по-рано, което според него е достатъчно време да се отскубне заглушителят.

"По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но не полицията ги е ръководила", добави още вътрешният министър. ОЩЕ: Теч на информация при акцията в "Драгалевци" и нов Закон за МВР: Петър Тодоров обяснява