"Поведението й е било странно, но не е налагало задържане": Демерджиев за активистката в Струмяни

"Поведението й е било странно, но не е налагало задържане. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка със случая със задържането на активистката и журналистка Гергана Петрова в Струмяни поради липса на документи по време на визитата на Румен Радев на 28 август 2026 г. Вътрешният министър отчете, че това не е първият слбъсък на Петрова с полицията и че е върху нея е имало подозрение за поръчителство на убийството на бившия й съпруг.

"Едно такова подозрение трябва да бъде изчистено. Не слагам знак на равенство или връзка, казвам, че госпожата е имала досег с полицията нееднократно. Когато такъв човек се намира в близост до човек, който се охранява от НСО, нормално е НСО да подадат сигнал, но действията на полицаите на място и на техните ръководители, за мен не са адекватни", категоричен е Демерджиев.

Пропуските на органите на реда

Според него има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера в Струмяни.

"На първо място за мен моето виждане е, че при такъв тип мероприятие, при това наблюдение, което се случи там, мястото на областния директор е на терен. Той трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира и лично да ръководи хората си. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало бодикамери, а сме разпоредили да са снабдени с боди камери, когато са на терен. От там нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане", каза още вътрешният министър.

По думите му при такива действия трябва да се пристъпи, когато са налице законови основания, а в случая не е имало такива.

Той бе попитан дали жената веднага е предоставила документ за самоличност, като отговори, че е възложли на Инспектората към МВР подробно да изследва целият случай. ОЩЕ: НСО с позиция за Струмяни и спомен за убийство от миналото на Гергана Петрова